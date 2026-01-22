Können Sie lachen, wenn jemand auf der Straße »Hex-hex!« ruft?

Geboren 15. Dezember 1997 in Seelze

Beruf Sängerin und Schauspielerin

Ausbildung Abitur am Georg-Büchner-Gymnasium in Seelze

Status Ausgehext

Daniel Radcliffe hat es nicht leicht. Der letzte Harry Potter mit ihm lief 2011 in den Kinos, ewig her – aber wann und wo immer er seither auftaucht, fragen alle immer nur, und, was gibt’s Neues bei Harry? Verglichen damit hat Lina Larissa Strahl es fast leicht. Sie spielte zwar die Bibi Blocksberg in den vier supererfolgreichen Bibi & Tina-Filmen, die Detlev Buck zwischen 2014 und 2017 drehte, aber sie legte danach auch eine ziemlich ordentliche Musik-Karriere als Lina hin, ihre Alben schafften es in die Top Ten, sie trat in ausverkauften Hallen auf. Also eigentlich: hurra. Nur – das Publikum bestand dann eben doch überwiegend aus Mädchen, die mit ihrer Lieblings-Bibi mitgewachsen waren. Rollenfluch, unentrinnbar. Dabei war die Musik erstklassig, eine souveräne Mischung aus geschmackvollem Pop und Girlpower, die auch Erwachsene begeisterte. Lina Larissa Strahl selbst haderte dennoch mit ihrem Image, zudem mit psychischer Überlastung, sie sprach offen über ihre Essstörung. Jetzt erscheint Melodrama, »ein Album wie ein Neuanfang«, wie die Plattenfirma jubelt. Der Neuanfang führt auch dazu, dass alles mehr nach typischem Dance-Pop klingt. Ein bisschen schade. Aber vielleicht musste das jetzt einfach sein. Hauptsache, es geht ihr gut (gilt übrigens auch für Daniel Radcliffe).