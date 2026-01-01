Müssen Liebeslieder melancholisch sein, Matt Berninger?

Geboren 13. Februar 1971 in Cincinnati, USA

Beruf Sänger, Frontmann der Band The National

Ausbildung Grafikdesign-Studium an der University of Cincinnati

Status Wort-Akrobat

Matt Berninger hat es geschafft, mit Liedern erfolgreich zu werden, deren Texte sich kaum entschlüsseln lassen. Seit mehr als 25 Jahren verfasst er scheinbar zusammengestückelte Songtexte, als Solokünstler und für seine Indie-Rock-Band The National. Trotzdem singen bei Konzerten Tausende Fans mit, The National gewann einen Grammy, und Taylor Swift bat Berninger schon zu einer Zusammenarbeit ins Studio. Vielleicht, weil er zwar kompliziert, aber ziemlich ehrlich über seine tiefsten Gedanken und Gefühle schreibt. In Interviews erzählt er oft von Depressionen und Selbstzweifeln, an sich und seiner Musik. Konzerte machten ihn lange so nervös, dass er sich betrinken musste, um sich auf die Bühne zu trauen. Dadurch wurde er für seine unterhaltsamen bis unberechenbaren Auftritte bekannt, aber er fühlte sich zunehmend ausgebrannt. Mittlerweile versucht er, sich von diesen Mustern zu lösen. Vor ein paar Jahren zog er mit seiner Frau und seiner Tochter vom hippen Kalifornien ins beschauliche Connecticut, verbringt dort viel Zeit in der Natur und findet auch wieder Gefallen am Schreiben und Auftreten. Dem Musikmagazin Mojo sagte er vor Kurzem, dass er bei Konzerten nun versuche, einfach zu genießen, nach 25 Jahren tatsächlich noch mit seinen vier Bandkollegen auf der Bühne zu stehen.