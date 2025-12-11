Ihr Gesicht, wenn mal der Teleprompter ausfällt, Jessy Wellmer?

Geboren: 5. Dezember 1979 in Güstrow

Beruf: Moderatorin, Journalistin

Ausbildung: Studium Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste Berlin, Volontariat an der Electronic Media School in Babelsberg

Status: Guckt hin



Ihr Wundermittel, um sich vor der Kamera selbstbewusst zu fühlen, findet man an ihren Füßen: hohe Schuhe. Jessy Wellmer schlüpft hinein, die Sendung beginnt, »und es geht ab«, so sagte sie es mal der Berliner Morgenpost. Wer sich davon selbst überzeugen will, muss bloß am Abend den Fernseher einschalten. Seit zwei Jahren moderiert Wellmer im Wechsel mit Ingo Zamperoni die Tagesthemen, spricht ernsthaft, aber nie kühl über die Weltlage oder interviewt Spitzenpolitikerinnen und -politiker. Bekannt geworden war sie zuvor als Moderatorin der Sportschau, für die sie jahrelang von den Olympischen Spielen oder über die Fußball-Bundesliga berichtete. Zu ihrem Erfolg trägt vielleicht auch bei, dass sie vor der Kamera nicht nur selbstbewusst ist, sondern auch immer mehr von sich selbst preisgibt. Wellmer wuchs in Mecklenburg-Vorpommern auf, aber lange thematisierte sie ihre DDR-Kindheit nicht, Fernsehkollegen hätten es sogar als Makel gesehen, erzählte sie mal. Mittlerweile reist sie für Reportagen oft durch Ostdeutschland und spricht mit Prominenten, Passanten oder ihren Eltern über deren Blick auf die Bundesrepublik. Ist eine Sendung vorbei, ziehe sie die hohen Schuhe sofort wieder aus, sagte sie. Und brauche erst mal zwei Tage zum Runterkommen.