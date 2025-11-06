Zum Hauptinhalt springen

Wie sieht Ihre böse Seite aus, Markus Kavka?

Der Moderator im Interview ohne Worte über seine musikalischen Fähigkeiten, das Leben nach dem Tod und seine Reaktion, wenn er »Berufsjugendlicher« genannt wird. 

  • Wie sieht Ihre böse Seite aus, Markus Kavka?

  • Ihre Reaktion, wenn jemand Sie heute »Berufsjugendlicher« nennt?

  • Was ist 2025 viel besser, als 1995?

  • Wie viele Geheimnisse über deutsche Rockstars könnten Sie uns verraten?

  • Auf Konzerten: konzentriert zuhören oder aus vollem Hals mitsingen?

  • Spielen Sie eigentlich ein Instrument?

  • Ihr Ding war Rock, Metal, die lauten Themen. Was machen Ihre Ohren heute?

  • Wer gewinnt beim Fußball – Sie oder Ihre Kumpel von den Sportfreunden Stiller?

  • Wo geht’s eigentlich hin, wenn wir mal nicht mehr sind?

    Geboren 27. Juni 1967 in Ingolstadt
    Beruf Moderator, DJ, Podcaster 
    Ausbildung Studium der Theater-/Kommunikationswissenschaften und Amerikanistik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
    Status Onkel Rock

    Irgendwie ist er immer schon da, oder? Seit 30 Jahren taucht Markus Kavka immer dann auf dem Bildschirm auf, wenn es um Musik geht. Damals, in den vergnügten Neunzigerjahren, war er einer der Vorturner beim Sender Viva. Während Sarah Kuttner, Nora Tschirner oder Stefan Raab eher für den Ulk zuständig waren, kümmerte er sich um Rock und die härteren Spielarten. Er war dann einer der wenigen, dem der Sprung von Viva zum noch etwas cooleren Original MTV gelang. Aber so wie das klassische Geschäft mit der Musik, den CDs und den Videos mit der Zeit vertropfte, lief auch die Ära Viva/MTV irgendwann aus. Die Gesichter von damals tauchen heute noch überall auf, im Fernsehen, in Filmen, viele haben sich andere Welten erschlossen und meinen es heute gern sehr ernst. Kavka ist dem Thema Musik treu geblieben. Er moderiert Hitsendungen, arbeitet als DJ, schreibt Bücher, die meistens irgendwie mit Jugendkultur und Musikszenen zu tun haben. Und seit mehr als einem Jahr produziert er zusammen mit der Sängerin Jennifer Weist den unterhaltsamen Podcast Fuck you very, very much! Die größten Beefs im Musicbiz, in dem es gut gelaunt um berühmte Streitereien der Musikwelt geht (alle Folgen abrufbar in der ARD-Audiothek). Alles beim Alten also. Nur die tiefschwarzen Haare sind inzwischen zur gepflegten Silberlocke geworden.

