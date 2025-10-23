Wofür entschuldigen Sie sich definitiv nicht mehr, Tara-Louise Wittwer?

Geboren 9. September 1990 in Elmshorn

Beruf Autorin, Kolumnistin, Webvideo-Produzentin

Ausbildung Studium der Kulturwissenschaften an der Fernuniversität Hagen

Status Auf Krawall gebürstet

Über jemanden zu lachen, der einen von der heimischen Couch aus in Kommentarspalten kleinzumachen versucht, kann entwaffnend sein. Genau darin liegt die Stärke von Tara-Louise Wittwer: Dem Frauenhass der Online-Welt begegnet sie mit humorvollem Zynismus. Im Netz ist Wittwer unter »wastarasagt« bekannt, ansonsten arbeitet sie als Autorin, Kolumnistin und Webvideo-Produzentin, immer mit dem Ziel der feministischen Aufklärung. Wittwer zerlegt voller Freude selbst ernannte »Dating-Coaches« und Männer, die über die vermeintliche »Natur der Frau« dozieren – aber auch die Frauen, die gegeneinander wettern, statt sich zu verbünden. Wittwers Texte und Videos sind Antworten auf eine Welt, in der Frauen, die sich nicht unterordnen, schnell als zu laut, zu fordernd abgewertet werden. Ihre Reaktion darauf: laut sein, fordern. Wie, beschreibt sie auch in ihrem neuen Buch, gerade erschienen, es heißt Nemesis’ Töchter – 3000 Jahre zwischen Female Rage und Zusammenhalt. Darin plädiert Wittwer für weibliche Wut als Kraft­quelle und für Solidarität unter Frauen. Nicht nur mit den Weggefährtinnen, sondern auch mit den Müttern, Großmüttern und Urgroßmüttern, die die Kämpfe ausgefochten haben, von denen Freuen heute profitieren. In Tara-Louise Wittwers Worten: »Ich bin Nemesis’ Tochter, ich bin alle Frauen vor mir, ich bin jede Hexe, die verbrannt wurde.«