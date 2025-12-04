Wie schnell fürchten Sie sich, Finn Wolfhard und Gaten Matarazzo?

Geboren Wolfhard – 23. Dezember 2002 in Vancouver, Kanada (links); Matarazzo – 8. September 2002 in Connecticut, USA (rechts)

Beruf Schauspieler und Musiker (Wolfhard), Schauspieler (Matarazzo)

Ausbildung Schauspielklasse an der St. Patrick Regional Secondary School, Vancouver (Wolfhard), Auftritte in Broadway-Musicals (Matarazzo)

Status Monstermäßig gut

Bei der Oscar-Verleihung im März 2026 wird es zum ersten Mal einen Preis in der Kategorie »Bestes Casting« geben. Und das zu Recht. Eine Nominierung verdient hätte etwa Carmen Cuba, die etwa 2016 fünf Elf- bis 14-Jährige als Hauptfiguren der vielgelobten Serie Stranger Things castete. Wie schafft man es, fünf junge Menschen zu finden, die so gut vor der Kamera als Team funktionieren – und das auch neun Jahre später zur finalen Staffel (derzeit auf Netflix)? Bei Finn Wolfhard und Gaten Matarazzo, die wir an einem sehr kurz getakteten Besuch in Berlin treffen, hat das gekonnte Casting direkt noch eine echte Freundschaft hervorgebracht, die beiden haben sogar eine Zeit lang zusammengewohnt. Die Umarmung auf dem Foto unten ist also keine Show-Umarmung, sondern Ausdruck echter Zuneigung. Beim Foto unten in der Mitte dagegen vermuten wir eine teilweise Vorspiegelung falscher Tat­sachen, da Gaten Matarazzo zumindest bei unseren Fotoaufnahmen der Lustigere war, Finn Wolfhard zurückhaltender. Beide bekommen von der Fotografin aber das Attribut: »Total feine Typen, mit denen man um die Häuser ziehen würde, wirklich 0,0 Star­allüren.« Wir wollten von den beiden auch wissen, was sie über den derzeitigen Zustand der USA denken, die Frage wurde aber von der amerikanischen PR-Begleitperson resolut unterbrochen. Darauf durften sie nicht antworten.