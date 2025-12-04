Zum Hauptinhalt springen

Wie schnell fürchten Sie sich, Finn Wolfhard und Gaten Matarazzo?

Die Stars der Serie »Stranger Things« im Interview ohne Worte über ihr Leben am Set, Schlägereien in Drehpausen und die Frage, was sie geworden wären, wenn es mit der Schauspielerei nicht geklappt hätte.

  • Die Serie Stranger Things ist ziemlich gruselig. Wie schnell fürchten Sie sich im echten Leben?

  • Ihre erste Reaktion, als Sie gelesen haben, welches Schicksal Ihrer Figur in der letzten Staffel bevorsteht?

  • Was macht man als junger Mensch eigentlich in all den langen und langweiligen Drehpausen?

  • Nach fünf Staffeln: Freunde fürs Leben oder doch nur Arbeitskollegen?

  • Die Serie spielt in den Achtzigern. Dustin und Mike: Heute wären sie Mitte 50. Wie sähen die beiden aus?

  • Brutal ehrlich, bitte: Wer ist der Lustigere von Ihnen beiden?

  • Was macht man am letzten Drehtag, wenn die letzte Klappe gefallen ist?

  • Schwierige Frage: Wer ist der bessere Schauspieler?

  • Wenn ihre Schauspielkarriere nicht funktioniert hätte, was würden Sie heute machen?

  • Wenn Sie Fotos von sich aus der ersten Staffel sehen – was denken Sie?

  • Was verstehen ältere Menschen nicht an Ihrer Generation?

  • Bitte laufen Sie, wie richtige Helden, nach überstandenen Abenteuer dem Sonnenuntergang entgegen!

Geboren Wolfhard – 23. Dezember 2002 in Vancouver, Kanada (links); Matarazzo – 8. September 2002 in Connecticut, USA (rechts) 
Beruf Schauspieler und Musiker (Wolfhard), Schauspieler (Matarazzo) 
Ausbildung Schauspielklasse an der St. Patrick Regional Secondary School, Vancouver (Wolfhard), Auftritte in Broadway-Musicals (Matarazzo) 
Status Monstermäßig gut

Bei der Oscar-Verleihung im März 2026 wird es zum ersten Mal einen Preis in der Kategorie »Bestes Casting« geben. Und das zu Recht. Eine Nominierung verdient hätte etwa Carmen Cuba, die etwa 2016 fünf Elf- bis 14-Jährige als Hauptfiguren der vielgelobten Serie Stranger Things castete. Wie schafft man es, fünf junge Menschen zu finden, die so gut vor der Kamera als Team funktionieren – und das auch neun Jahre später zur finalen Staffel (derzeit auf Netflix)? Bei Finn Wolfhard und Gaten Matarazzo, die wir an einem sehr kurz getakteten Besuch in Berlin treffen, hat das gekonnte Casting direkt noch eine echte Freundschaft hervorgebracht, die beiden haben sogar eine Zeit lang zusammengewohnt. Die Umarmung auf dem Foto unten ist also keine Show-Umarmung, sondern Ausdruck echter Zuneigung. Beim Foto unten in der Mitte dagegen vermuten wir eine teilweise Vorspiegelung falscher Tat­sachen, da Gaten Matarazzo zumindest bei unseren Fotoaufnahmen der Lustigere war, Finn Wolfhard zurückhaltender. Beide bekommen von der Fotografin aber das Attribut: »Total feine Typen, mit denen man um die Häuser ziehen würde, wirklich 0,0 Star­allüren.« Wir wollten von den beiden auch wissen, was sie über den derzeitigen Zustand der USA denken, die Frage wurde aber von der amerikanischen PR-Begleitperson resolut unterbrochen. Darauf durften sie nicht antworten.

