Geboren 16. Februar 1993 in Bad Reichenhall

Beruf Moderator, Entertainer, Autor

Ausbildung Abitur in Berchtesgaden, Schauspielunterricht als Kind

Status Stern des Südens

Berühmt wurde Riccardo Simonetti als der bärtige Mann in Frauenkleidung. Plötzlich lief da einer auf Veranstaltungen und im Fernsehen herum, dem klassische Geschlechterrollen egal zu sein schienen – oder der sie gezielt infrage stellte. Bart und Kleid geht nicht? Geht eben doch! Alles hatte mit dem frechen Blog The Fabulous Life of Ricci begonnen, es folgten Moderationen, Fernsehauftritte und viel Social-Media-Präsenz. Irgendwann war es ein Leben im Rampenlicht geworden. An banaler Prominenz hatte Simonetti nie großes Interesse, er sagte früh unverblümt, er wolle ein Star sein. Er lebt auf jeden Fall so, mal in Berlin, mal auf Mallorca, immer auffällig – dem müden Medienkosmos tut das ganz gut. Er hat auch noch mit Anke Engelke zwei erfolgreiche Podcasts produziert – und einen gemeinnützigen Verein gegründet, der benachteiligten Menschen helfen soll. Den Mann interessieren eben Grenzen nur insoweit, als er sie schön ignorieren kann: Es darf bei ihm um Mode genauso gehen wie um gesellschaftliche Toleranz. Die Ankündigung, dass er am 24. November in der Sesamstraße zu Gast sein wird, hat schon vor Monaten dazu geführt, dass Menschen auf der Facebook-Seite der Sendung Hassnachrichten verbreiteten. Riccardo Simonetti begegnet solchen Anfeindungen entspannt, aber deutlich – siehe unten.