Zum Hauptinhalt springen

Ihre Botschaft an alle queerfeindliche Menschen, Riccardo Simonetti?

Im Interview ohne Worte spricht der Entertainer über seinen Gastauftritt in der Sesamstraße, das Geheimnis seiner perfekten Haare und performt seinen Hit »Laktoseintolerant«.

  • Ihre Botschaft an alle queerfeindliche Menschen?

  • Wie bleiben Ihre Haare so schön?

  • Performen Sie für uns noch einmal »Laktoseintolerant«?

  • Können Sie auch ganz lässig?

  • Sie sind in der Sesamstraße zu Gast. Was bedeutet Ihnen das?

  • Was wäre Ihre Traumrolle?

  • Was machen Sie, wenn niemand zuschaut?

  • Sie haben einen Podcast mit Anke­ Engelke gemacht – könnten Sie uns jetzt ein schönes Anke-Geheimnis verraten?

  • Ihr Leben sieht nach Glitzer und Glamour aus – gibt es Sie auch in ganz bürgerlich?

  • Ihre Eltern kommen aus Italien. Was ist Ihre Verbindung zu dem Land?

  • Was fasziniert Sie an Lindsay Lohan?

  • Ihre Art von Party?

Vorheriges Bild Nächstes Bild

Geboren 16. Februar 1993 in Bad Reichenhall
Beruf Moderator, Entertainer, Autor
Ausbildung Abitur in Berchtesgaden, Schauspielunterricht als Kind
Status Stern des Südens

Berühmt wurde Riccardo Simonetti als der bärtige Mann in Frauenkleidung. Plötzlich lief da einer auf Veranstaltungen und im Fernsehen herum, dem klassische Geschlechterrollen egal zu sein schienen – oder der sie gezielt infrage stellte. Bart und Kleid geht nicht? Geht eben doch! Alles hatte mit dem frechen Blog The Fabulous Life of Ricci begonnen, es folgten Moderationen, Fernsehauftritte und viel Social-Media-Präsenz. Irgendwann war es ein Leben im Rampenlicht geworden. An banaler Prominenz hatte Simonetti nie großes Interesse, er sagte früh unverblümt, er wolle ein Star sein. Er lebt auf jeden Fall so, mal in Berlin, mal auf Mallorca, immer auffällig – dem müden Medienkosmos tut das ganz gut. Er hat auch noch mit Anke Engelke zwei erfolgreiche Podcasts produziert – und einen gemeinnützigen Verein gegründet, der benachteiligten Menschen helfen soll. Den Mann interessieren eben Grenzen nur insoweit, als er sie schön ignorieren kann: Es darf bei ihm um Mode genauso gehen wie um gesellschaftliche Toleranz. Die Ankündigung, dass er am 24. November in der Sesamstraße zu Gast sein wird, hat schon vor Monaten dazu geführt, dass Menschen auf der Facebook-Seite der Sendung Hassnachrichten verbreiteten. Riccardo Simonetti begegnet solchen Anfeindungen entspannt, aber deutlich – siehe unten.

Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.