Kommen die Menschen wegen Gott oder Ihretwegen, Rainer Maria Schießler?

Münchens bekanntester Pfarrer im Interview ohne Worte über weihnachtliche »U-Boot Christen«, seine Vorstellung von Gott wie Teufel und vergebliche Gebete als Fußballfan.

  • Was glauben Sie: Kommen die Menschen am Sonntag wegen Gott oder Ihretwegen?

  • Ihre Botschaft an die U-Boot-Christen, die nur an Weihnachten in der Kirche auftauchen?

  • Wie stellen Sie sich Gott vor?

  • Und wie den Teufel?

  • Wie oft im Jahr gehen Sie zur Beichte?

  • Mit welchem Gesichtsausdruck blickt Gott auf das Glockenbachviertel in München herab?

  • Sie sind bekannt dafür, auch Geschiedenen die Kommunion auszuteilen. Ihr Gesichtsausdruck, wenn es deswegen Ärger mit den Oberen gibt?

  • Sie sind Fan von 1860 München. Anscheinend hilft Beten doch nicht, oder?

  • Sie schmeißen nach der Christmette stets eine Feier für Ihre Ministrantinnen und Ministranten – wie lange wird's gehen?

  • Also dann: Frohe Weihnachten?

Geboren 7. Oktober 1960 in München
Beruf Priester
Ausbildung Studium der Theologie in München und Salzburg
Status Münchens berühmtester Pfarrer

Schon als kleiner Bub stand Rainer Maria Schießler am Altar. Am Anfang – die Geschichte erzählt er gern – war er als Ministrant so aufgeregt, dass er sich auf dem Höhepunkt des Gottesdienstes übergeben musste. Voll Scham verkroch er sich zu Hause, wo er einen Anruf seines Pfarrers bekam: Er sei heute der Einzige gewesen, der für den lieben Gott »alles gegeben hat«. Solche Geschichten liebt Schießler: kernig, in Humor geerdet, aber auch den Himmel im Blick. Er ist längst selbst Pfarrer, Münchens bekanntester. »Promi-Pfarrer«, »Paradiesvogel des Glaubens«, so lauten die Schlagworte der lokalen Presse. Der Seelsorger von St. Maximilian im Glockenbachviertel feiert mit Haustieren und ihren Frauchen und Herrchen eine Viecherlmesse, an Fasching eine Schunkelmesse und an Fronleichnam eine im »Hofbräuhaus«, er traute – als bekennender Anhänger des TSV 1860 München – Philipp Lahm und trug Franz Beckenbauer zu Grabe, gab eine eigene Bibel heraus und kellnerte auf dem Oktoberfest. Vielen gefällt seine handfeste Art, dem Glauben ein Gesicht zu geben. Andere fragen, ob ein katholischer Geistlicher nicht auf seriösere Art populär sein sollte. Beim Fototermin mit dem SZ-Magazin antwortet der sonst so wortgewaltige Schießler schön schweigend – und wünscht ein frohes Fest.

