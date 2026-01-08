Zum Hauptinhalt springen

Wie wird Trump den WM-Pokal übergeben, Alexander Schlüter?

Der Sportmoderator im Interview ohne Worte über seinen Lieblingsverein, Klischees über seinen Beruf und einen möglichen Wechsel in die Politik.

  • Wie in etwa wird Donald Trump den WM-Pokal 2026 in den USA übergeben?

  • Warum tragen junge Sportmoderatoren immer weiße Turnschuhe?

  • Moderieren Sie schon mal den 35. Meistertitel der Bayern an?

  • Mit 1,96 Meter Körpergröße unter- stellt man Ihnen ein gutes Kopf­ballspiel – einmal kurz vorführen, bitte!

  • Ist es schwer, in Zeiten von Handys und Social Media sein Privatleben geheim zu halten, wie Sie es machen?

  • Können Sie Ihren liebsten Bundes­ligaverein pantomimisch darstellen?

  • Anne Will und ­Jessy Wellmer sind vom Sport- in den Politikjournalismus gegangen. Auch mal Lust auf Bundestag?

  • Wäre es nicht an der Zeit, mal einen offen schwulen Fußballmoderator in Deutschland zu haben?

  • Aus dem Stand: Wie viele Minister der Regierung Merz können Sie schon aufzählen?

Geboren 29. April 1985 in Göttingen
Beruf Sportmoderator
Ausbildung Magister in Sportwissenschaft und Sportjournalismus an der Uni Göttingen
Status Und nun zum Sport

Zum Abschied beim Treffen mit dem SZ-Magazin hat sein Hund auf die Fußmatte des Fotostudios gepinkelt, kann einem Welpen passieren, Alex Schlüter war es dennoch sehr unangenehm. Dafür hatte »Alfie« Frage sechs eindrucksvoll beantwortet, und die vielen Spielsachen, die Schlüter für seinen Hund dabeihatte, verstärkten den Eindruck, den der neue Sportschau-Moderator hinterließ: sympathisch, unkompliziert und professionell. So wirkte er auch bei seinen ersten Auftritten als ARD-Sportmoderator. Gut, etwas brav ist Schlüter noch am Mikro. Aber jetzt sitzt ja auch die Mutter vorm Fernseher. Seinen Wechsel zur altehrwürdigen Sportschau verkündete Schlüter auf Instagram so: »Mutti, ich bin jetzt auf deiner Fernbedienung.« Davor war er bei DAZN und Amazon zu sehen ge­wesen. Schlüter hat Sportwissenschaft studiert und als Datenanalyst Statistiken zu Fußballspielern und -vereinen erstellt, ehe er vor die Kamera ging. Nach Esther Sedlaczek und Lea Wagner (seit 2021 und 2023 dabei) ist Schlüter die dritte gelungene Neuverpflichtung der Sportschau. Die ARD kauft auf dem Sportmoderatoren-Transfermarkt fast so gut ein wie Eintracht Frankfurt auf dem Spielermarkt. In Zeiten, wo Engländer und Saudis die Bundesliga leer kaufen, bleibt der kleine Trost, dass sie zumindest nicht auch noch die besten Moderatorinnen und Moderatoren abgreifen.

