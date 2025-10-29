Ihr voraussichtliches Gefühl nach 100 Jahren Karriere, Anke Engelke?

Geboren 21. Dezember 1965 in Montreal, Kanada

Beruf Komikerin, Schauspielerin, Moderatorin

Ausbildung Lehramtsstudium Anglistik und Romanistik (abgebrochen), Redakteursausbildung beim SWF in Baden-Baden Status Tausendsassarin

Spontaneität muss gut vorbereitet sein. Maximal lockere Wirkung bei maximal präziser Kontrolle, diese Kunst beherrschen wenige so wie Anke Engelke. Ob sie mit Bastian Pastewka rumblödelt oder in der Sendung mit der Maus die Welt erklärt, ob sie moderiert oder in Filmen spielt oder, wie jetzt gerade, in Bahn-Werbespots zu sehen ist – immer wirkt sie total spontan. Wie gründlich das überlegt sein will, zeigt sich beim Fototermin für Sagen Sie jetzt nichts. Die ersten Fragen mag sie nicht so recht, sie findet nicht sofort den richtigen Blick, noch ist sie nicht ganz drin, schnell weiter, nächste Frage, na komm. Als der Fotograf anbietet, man könne ja alles ruhig noch ein bisschen besprechen, reagiert sie deutlich: Auf keinen Fall, sie macht das schon, ihr muss hier niemand was erklären. Und dann findet sie irgendwann rein, wird locker. Oder weiß eben, wie man Lockerheit spielt. Ihre Königsdisziplin: dass man nie erkennen kann, wo genau da die Grenze ist. Diese Fähigkeit hat sie zu einer ziemlich einmaligen Figur in Deutschland gemacht. Und jetzt wieder ein Hakenschlag: Der Film Dann passiert das Leben, der am 6. November im Kino anläuft. Ein Drama, in dem sie und Ulrich Tukur ein altes Ehepaar spielen, das alle Illusionen verliert. Kein lockeres Thema. Und so was kann sie eben auch.