Jonas Jonasson

Geboren 6. Juli 1961 in Vaxjö, Schweden

Beruf Schriftsteller und Journalist

Ausbildung Sprachenstudium an der Universität Göteborg

Status Der 57-Jährige, der einen Bestseller nach dem anderen schreibt

Es gibt Hunderte Journalisten, die nebenher Romane schreiben, die sich mal schlecht, mal mittelgut verkaufen. Und es gibt Jonas Jonasson, der in den Neunzigerjahren als Reporter für schwedische Zeitungen schrieb – und heute einer der meistgelesenen Schriftsteller der Welt ist. Sein Debütroman Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand verkaufte sich allein in Deutschland mehr als vier Millionen Mal, seine Romane wurden in mehr als vierzig Länder verkauft, und auch sein neuer Roman Der Hundertjährige, der zurückkam, um die Welt zu retten steht schon auf Platz eins der deutschen Bestsellerliste. In einem Interview hat Jonasson, der ziemlich zurückgezogen zusammen mit seinem Sohn auf der Ostsee-Insel Gotland lebt, mal die österreichische Kernphysikerin Lise Meitner zitiert: »Das Leben muss nicht leicht sein, wenn es nur inhaltsreich ist.« Es ist dies das Geheimnis dafür, dass so viele Menschen auf der ganzen Welt Trost in seinen Büchern finden. Sie strotzen vor skurrilen Einfällen, warmem Humor und erzählerischer Leichtigkeit, ohne die dunkle Seite des Lebens, die Melancholie, die Tragik, die vielen kleinen und großen Ungerechtigkeiten zu verschweigen. Jonasson verbreitet Hoffnung. Und davon kann man derzeit nicht genug haben.