So sparen Sie viel Geld in der KFZ-Werkstatt

SZ-Magazin: Herr Thiemel, ich muss Ihnen etwas gestehen.

Arnulf Thiemel: Nur zu.

Fast immer, wenn ich mich mit meinem zehn Jahre alten Auto einer Werkstatt auch nur nähere, erfüllt mich Angst. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, was mir dort bevorsteht – also ob die Reparatur mit einer festgezogenen Schraube für ein paar Euro erledigt ist, oder ob es gleich heißt: Uiuiui, Motorschaden, das Auto kann auf den Schrottplatz.

Das kann ich gut nachvollziehen, wie kann ich Ihnen dabei helfen?

Vielleicht, indem Sie mir zeigen, wie ich mich beim nächsten Werkstattbesuch nicht so komplett ausgeliefert fühlen muss. Was würden Sie mir denn empfehlen, wenn an meinem Auto etwas nicht stimmt: Erstmal selbst bei YouTube schauen, was da kaputt sein könnte, damit ich in der Werkstatt nicht so ahnungslos bin?

Wenn man selbst keine Ahnung von Autos hat, wird einen Youtube nicht groß weiterbringen, weil man einfach die vielen Möglichkeiten, die es für einen Fehler gibt, nur schwer einschätzen kann. Und das Wichtigste ist schon mal, dass Sie die Wartungsvorschriften des Herstellers einhalten. Dann haben Sie eigentlich schon für die meisten Fälle vorgesorgt.