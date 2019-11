Der Laufsteg zum Thron

Das englische Königshaus taucht des Öfteren in unserer Modekolumne auf. Ob es Prinzessin Annes Radlerbrille ist oder Herzogin Camillas Liebe zum Sorbetfarbenen. Doch in den letzten Tagen schlägt vor allem ein Familienmitglied hohe Wellen in der Modebranche und macht den anderen Konkurrenz. Jahrzehnte lang beobachtete Prinz Charles die Frauen im Königshaus und die Hysterie um deren Outfits, selbst Blumen auf Hüten in gewissen Farben können die Berichterstatter tagelang zum Nachdenken und Rätseln bringen. Aber jetzt denkt er sich, was ihr macht, kann ich schon lange.

Zusammen mit zwölf Studenten aus Italien und Großbritannien (und einer Partnerschaft mit dem Modehändler Yoox Net-a-Porter) entwickelt Prinz Charles eine nachhaltige Luxus-Modekollektion. Das Ganze soll im kommenden Sommer erhältlich sein und trägt den glorreichen Titel »The Modern Artisan Project«. Einige Designs der Kollektion sollen auf den Kunstwerken keines geringeren als Leonardo da Vinci basieren – dessen 500. Todestag dieses Jahr war.

Die Einnahmen der Kollektion wird der Thronfolger natürlich nicht behalten. Ganz nobel werden die Profite an seine Stiftung »The Prince's Foundation« gespendet. Wenn das mal kein Statement ist in der selten gemeinnützigen Welt der Promi-Kollektionen. Vor ein paar Monaten erntete Charles 3000 Brennnesseln aus seinem Garten für das Designer-Duo Vin + Omi, die nachhaltige Mode aus dem Unkraut machten.

Sieht nach Schottenrock aus, aber mehr erfährt man erst im Sommer 2020. Foto: Mike Wilkinson

Aber woher kommt sein plötzlicher Sinn für Mode? Ist Prinz Charles beim langen Warten auf den Thron etwas fad geworden oder zeigt das nur das menschliche Bedürfnis etwas Eigenes zu schaffen? Wenn man mal einen genauen Blick auf die Mode-Karriere des Prinzen wirft erkennt man schnell, Charles ist alles andere als ein Fremder in dem Feld. 2009 wurde er vom US-Männer Magazin Esquire zum »Best dressed Man in the World« gekürt, 2017 hat er von dem selben Magazin den bescheidenen Namen des »King of Style« ergattert. 2019 landet er beim Magazin GQ unter die Top 10 der »Best dressed Men« und überholt Ryan Gossling und seinen eigenen Sohn William. Charles hätte »Roger Moore in seiner besten 007-Zeit überholt«, lobt die Redaktion des Esquire, und ist der »größte englische Marken-Botschafter«.

Prinz Charles ist der loyalste Anhänger des doppelreihigen Blazers. Den trägt er zu jeder Jahreszeit, auf jedem Event. Er wirkt darin stets klassisch, aber doch modern. Auf den ersten Blick könnte man an ihm sogar eine gewisse Lässigkeit unterstellen. In den wärmeren Monaten erwischt man ihn so gut wie nie ohne Sonnenbrille und in seiner Brusttasche wird man stets ein feines Seiden-Taschentuch finden.

Foto: Getty Images/Chris Jackson

Er bleibt gekonnt traditionellen Werten treu und kurzweiligen Trends fern – was noch eine neue Qualität bekommt, wenn man bedenkt,

dass Prinz Charles Jahrzehnte von Staatsbanketts, öffentlichen Auftritten, diplomatischen Reisen hinter sich hat. Und sich so gut wie nie einen modischen Fauxpas leistete. Das schaffen nicht mal in der britischen Königsfamilie viele: Ob es Prinz Harry ist, der ein Loch in seinen Sonntags-Schuhen hatte, Meghan Markle, an deren Kleid noch das Preisschild hing und Kate Middleton, die eine Bluse verkehrt herum trug.

Um Prinz Charles bleibt es modisch in der Öffentlichkeit einfach ruhig – in seinem Fall das größte Kompliment was man bekommen könnte.

Wird getragen weil: Doppelt hält besser.

Wird getragen mit: Vielen Titeln.

Passender Song: »Good old fashioned lover boy« (Queen)