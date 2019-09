»Architektur ist ein Lebewesen«

Der Architekt, der auf der ganzen Welt spektakuläre Museen, Kirchen und Wohnhäuser gebaut und dafür viele Auszeichnungen bekommen hat, unter anderem die höchste der Architekturwelt, den Pritzker-Preis, hält offenbar nichts von Opulenz für sich selbst. Das Klingelschild seines minimalistischen Betonbaus in einem Geschäftsviertel von Osaka findet man kaum. Tadao Andō, der in Japan wie ein Popstar verehrt wird, sitzt vor einer Tasse grünem Tee und signiert Autogrammkarten. An der Wand hängt ein roter Boxhandschuh. »Lassen Sie uns für das Interview