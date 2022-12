Fahrt fällt aus

Zurzeit bin ich jeden Tag unterwegs, immer mit der Bahn. Ich musste zum Beispiel von Braunschweig nach München fahren, am frühen Nachmittag. Schon morgens sah ich beim Blick in die Navigator-App rot die Worte Reparatur am Zug leuchten. Das ist das Menetekel des Bahnreisenden.

Und sieh! und sieh! an weißer Wand

Da kam’s hervor wie Menschenhand;

Und schrieb, und schrieb an weißer Wand

Reparatur am Zug, und schrieb und schwand.

(Na ja, das ist Heine, die Belsatzar-Ballade, leicht variiert.)