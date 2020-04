Zoo im Kopf

Neulich träumte ich, die Quarantäne würde nicht erleichtert, nein, sie würde strenger. Wir dürften nicht mehr vor die Tür, lange Zeit gar nicht mehr. Und die Zoologischen Gärten blieben geschlossen, das träumte ich auch. Ich dachte in diesem Traum an die Mail, die mir Leserin M., die Zootierpflegerin ist, am Tag zuvor geschrieben hatte. Ich hatte mich bei ihr erkundigt, ob wir Menschen den Tieren im Zoo fehlen würden. Sie hatte geantwortet: »Den Orang-Utans und Schimpansen fehlt das ›Fernsehen‹ (Besucher),