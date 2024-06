Dieser Text ist der erste Teil der Serie »Das erste Mal«, in der Autorinnen und Autoren von den besonderen ersten Malen in ihrem Leben erzählen.

Der Durchhänger kam um kurz nach vier. Mit angezogenen Knien kauerten wir auf einer Holzbank, die Schultern dicht an dicht, die Krägen bis zu den Ohren hochgeklappt. Es war doch frisch geworden in der letzten Stunde, war ja erst Anfang Mai. »Ich hol uns ne heiße Schokolade am Kiosk da hinten«, sagte mein Kumpel Frederik