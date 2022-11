»Cappelletti sehen so aus wie Tortellini, aber sie unterscheiden sich etwas in der Form. Man kann sie auch mit Hühnchen, Schweinefleisch oder Käse füllen. Ich mag sie am liebsten mit Spinat.«

Cappelletti mit Spinat gefüllt





Zutaten: Für 4 Personen Für den Teig

350 g Mehl Mehl

3-4 Eier Ei

30 ml Weißwein Wein

1 EL natives Olivenöl Olivenöl, Öl

Für die Füllung

400 g Spinat Spinat

1 Lauchstange Lauch

5 EL natives Olivenöl Olivenöl, Öl 1 Knoblauchzehe Knoblauch

1 mittelgroße gekochte Kartoffel Kartoffel

Salz und Pfeffer nach Belieben Salz, Pfeffer

3 EL geriebener Parmesan Parmesan

Muskatnuss nach Belieben Muskatnuss, Muskat

1 Eigelb Ei

30 g Butter Butter

1 Zweig Salbei Salbei

1 Zweig Rosmarin Rosmarin

Für den Teig Mehl auf die Arbeitsfläche sieben, eine Mulde hineindrücken, Eier und Weißwein hineingeben, mit einer Gabel das Mehl nach und nach einarbeiten, in 10 Minuten zu einem glatten Teig kneten. Mit 1 EL Olivenöl bestreichen und in Frischhalte­folie gewickelt bei Zimmertemperatur ruhen lassen.

Für die Füllung den Spinat putzen und gründlich waschen, 2 Minuten in kochendem Wasser blanchieren, dann in kaltem Wasser abschrecken. Gut abtropfen lassen und fein hacken. Lauch putzen, in Ringe schneiden und 1 Minute in kochendem Wasser blanchieren. 3 EL Olivenöl in eine Pfanne geben, den Lauch, die zerdrückte Knoblauchzehe und die zerdrückte Kartoffel dazugeben, salzen und pfeffern, alles 5 Minuten bei schwacher Hitze garen. Die Pfanne vom Herd nehmen und 1 EL Parmesan, Muskatnuss und das Eigelb hinzufügen. Dann den Spinat sorgfältig unter die anderen Zutaten mischen. Die Füllung 30 Minuten in den Kühlschrank stellen.

Den Teig mit einem Nudelholz dünn ausrollen, dann in Quadrate schneiden. Mithilfe eines Teelöffels jeweils etwas Füllung in die Mitte setzen. Die Teigquadrate diagonal zu Dreiecken falten, dann die beiden offenen Seiten zwischen Daumen und Zeigefinger aufeinanderpressen und schließen. Die Cappelletti um den Zeigefinger wickeln und die Enden zusammendrücken, sodass die Form erhalten bleibt.

Die Cappelletti in kochendem Salzwasser etwa 3 Minuten ziehen lassen, danach in einer Pfanne mit 2 EL Olivenöl, der Butter, einem Zweig Salbei und dem restlichen Parmesan bräunen. Mit einem Zweig Rosmarin und einem Spritzer Olivenöl abrunden.