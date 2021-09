Tarte mit Biss

»Ein altes Rezept, das frisch aus dem Ofen gut schmeckt. In ­meiner Familie wurde es auch für Picknicks zubereitet und kalt serviert. Wichtig ist nur, dass die Füllung schmackhaft ist und das Gemüse nicht zerkocht wird.«

Crostata mit Gartengemüse

Für eine Backform mit 28 cm Durchmesser

Zutaten: Für 4 Personen Für den Boden

300 g Mehl Type 550 Mehl

1 Päckchen Backpulver Backpulver

1 TL Salz

½ TL Zucker

2 Eier

80 g Butter (Zimmertemperatur) Butter

50 g Parmesan (gerieben) Parmesan

120 ml Milch Für den Belag

2 rote Zwiebeln (aus Tropea oder Cannara) Zwiebel

2 Zucchini

1 Aubergine

1 Paprikaschote Paprika

1 mittelgroße Kartoffel Kartoffel

150 g reife Tomaten Tomate

2 EL natives Olivenöl extra Olivenöl

2 Zweige Oregano, Thymian und Rosmarin (jeweils) Oregano, Thymian, Rosmarin

1 Zweig Basilikum

Salz und Pfeffer nach Belieben Salz, Pfeffer

2 Knoblauchzehen Knoblauch

1. Mehl mit Backpulver, Salz und Zucker auf der ­Arbeitsfläche mischen. Aufhäufeln und in die Mitte eine Mulde drücken. Die Eier, Butter, Parmesan und Milch in die Mulde geben und alles vorsichtig verrühren, dann zu einem homogenen Teig kneten. In Frischhaltefolie wickeln und im Kühlschrank 1 Stunde ruhen lassen.

2. In der Zwischenzeit das Gemüse putzen. Zwiebeln fein schneiden, Zucchini, Aubergine, Paprikaschote, geschälte Kartoffel und Tomaten klein würfeln und mit dem Olivenöl, Oregano, Thymian, Basilikum, Salz und Pfeffer marinieren.

3. Den Teig aus dem Kühlschrank nehmen und mit einem Nudelholz kreisförmig ausrollen. Eine Backform (Ø 28 cm) mit Backpapier auslegen und den Teig daraufgeben. Zuerst mit den Rosmarinzweigen und Knoblauchzehen belegen, dann das Gemüse gleichmäßig darauf verteilen. Crostata im Ofen bei 170 Grad etwa 40 Minuten backen, bis das Gemüse eine schöne goldbraune Farbe angenommen hat.