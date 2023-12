Glück mit Reis

»Das Curry von unserem Koch Stefan Kern wünschen wir uns immer wieder als Personalessen. Es ist sehr lecker und macht glücklich. Wahrscheinlich nicht hundertprozentig authentisch, aber darum geht es auch nicht. Dazu passt meine Lieblingsbeilage Reis.«

Zubereitungszeit 30 Gesamtzeit 60 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Curry mit Bockshornkleesamen und Koriandersamen

Zutaten: Für 4 Personen 2 Stück Knoblauchzehen Knoblauch

30 g Ingwer Ingwer

½ bis 1 Stück Chilischote Chili

2 EL Sesamöl Sesamöl

2 EL Sonnenblumenöl Sonnenblumenöl

2 Stück Zwiebeln (in feine Würfel geschnitten)

Zwiebel

1 ½ EL Kreuzkümmelsamen Kreuzkümmel

1 EL Garam Masala Garam Masala ½ TL Kardamomsamen Kardamom

1 TL Bockshorn­kleesamen Bockshorn­klee

½ TL Koriandersamen Koriander

500 g Tomaten (passiert) Tomate

300 g Hühnerfleisch Hühnerfleisch

2 EL Honig Honig

100 g Sahne Sahne

150 g Butter Butter

Außerdem: Salz und Pfeffer zum Abschmecken und Sonnenblumenöl zum Anbraten

Knoblauch, Ingwer, Chili und Öl zu einer Paste verrühren und in einem Topf erhitzen. Zwiebeln hinzufügen und mit anschwitzen. Die Gewürze leicht rösten und mörsern, danach ebenfalls in den Topf geben. Mit wenig Wasser ablöschen und die Tomaten dazugeben. Alles etwa 30 Minuten köcheln lassen, dann mit dem Mixstab pürieren. Das Hühnerfleisch in grobe Stücke schneiden, salzen und pfeffern und in einer Pfanne mit wenig Öl anbraten. Anschließend das Fleisch ebenfalls in den Topf geben. Das Curry mit Salz, Pfeffer und Honig abschmecken. Zum Schluss Sahne und Butter einrühren. Falls nötig, nochmals abschmecken.