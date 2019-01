»Gugelhupfrezepte sind Familienrezepte, die von einer Gene­ration zur nächsten weitergegeben werden. Meine Mutter und mittlerweile auch unsere großen Kinder backen den Gugelhupf nach Großmutters Rezept – aber bei ihr hat er am besten geschmeckt. Warum? Weil der Gugelhupf bei Oma frisch aus dem Backofen kam und gleich angeschnitten wurde: Dann sind die Schokoladenstückchen noch leicht flüssig.«

Gugelhupf

mit Schokolade und Nüssen

Für 1 Gugelhupfform (Ø23 cm)

200 g Butter (zimmerwarm)



250 g Kristallzucker

6 Eigelb

6 Eiweiß

50 g geriebene Haselnüsse

50 g geriebene Walnüsse

50 g geriebene Mandeln

50 g geriebene Erdnüsse

130 g griffiges Mehl

80 g dunkle Schokolade (70 % Kakaoanteil)

Puderzucker zum Bestäuben

20 g flüssige Butter zum Ausstreichen der Gugelhupfform

Zubereitungszeit: etwa 35 Minuten

(Backzeit: 60 Minuten, Auskühlzeit: 30 Minuten)



Ofen auf 170 Grad Umluft vorheizen. Die Gugelhupfform mithilfe eines Pinsels sorgfältig mit der flüssigen Butter ausstreichen. Die zimmerwarme Butter und 100 g Kristall­zucker ca. 10 Minuten schaumig rühren, bis die Masse weißlich geworden ist. Dann nach und nach die Eigelbe dazugeben. Eiweiß und 150 g Zucker halbfest aufschlagen. Die geriebenen Nüsse und Mandeln in die Butter-Zucker-Masse rühren und das Mehl ­unterziehen. Die Schokolade in ca. 5 mm große Stücke schneiden und unter die Masse heben. Zum Schluss das geschlagene Eiweiß unterheben. Den Teig in die Gugelhupfform füllen und im Ofen auf der mittleren Schiene bei 170 Grad Umluft 60 Minuten backen. Dann den Kuchen bei offener Ofentür 30 Minuten auskühlen lassen. Gugelhupf vorsichtig aus der Form stürzen und mit Puderzucker bestäuben.

Elisabeth Grabmer kocht in der »Waldschänke« in Grieskirchen bei Linz, Österreich, und schreibt neben Maria Luisa Scolastra, Christian Jürgens und Tohru Nakamura für unser Kochquartett.