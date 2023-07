»Bei Gurken stecken die ernährungsphysiologisch relevanten Wirkstoffe in der Schale, deshalb: Bio-Ware kaufen, nicht schälen. An heißen Sommertagen erfrischt diese Vorspeise. Quasi eine Bio-Klimaanlage zum Löffeln.«

Granité von Gurken

Zubereitungszeit 20 Back/Gesamtzeit 4 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Sommer-Rezepte

Vorspeisen-Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen Für das Gurkenragout:

300 g Bio-Gurke Gurke

80 ml weißer Balsamicoessig Essig, Balsamico

120 g Gewürzgurke Gurke, Gewürzgurke

10 g abgezupfte Minzblätter Minze

20 g Dill ohne Stiele Dill Für die Granité

2-3 Bio-Gurken (= 400ml Saft) Gurke

200 ml Sud von Gewürzgurken (aus dem Glas) Sud, Gewürzgurke

Alternative zur Granité

200 g Fetakäse (oder Ziegenfrischkäse) Feta, Fetakäse, Ziegenkäse, Ziegenfrischkäse

Für das Ragout eine Gurke (300 g) waschen und der Länge nach halbieren. Da die Gurken für dieses Rezept nicht geschält werden, Bio-Gurken verwenden. Die Enden abschneiden und entsorgen, das Kerngehäuse herauskratzen und aufbewahren. Das Fruchtfleisch in 1 cm große Würfel schneiden, in eine Schüssel geben, mit Essig, Öl und Salz abschmecken. Die Gewürzgurke in halb so große Würfel schneiden und dazugeben. Die Hälfte der (gewaschenen und abgetrockneten) Kräuter fein hacken und mit den marinierten Gurkenwürfeln vermengen. Für die Granité die Gurken waschen, die Enden abschneiden. Die ­Gurken in grobe Stücke teilen, aufbewahrtes Kerngehäuse dazugeben und im Mixer oder mit dem Zauberstab pürieren. Nun durch ein feines Sieb passieren, bis 400 ml Saft zusammenkommen. Den Gewürz­gurken-Sud hinzufügen und das Ganze verrühren. Die Flüssigkeit in ein flaches Gefäß gießen und für 3 bis 4 Stunden ins Gefrierfach stellen. Entweder gelegentlich mit einer Gabel durchrühren, damit eine kristalline Masse entsteht. Oder hart werden lassen und mit der Gabel abkratzen. Zum Anrichten das Ragout auf Gläser verteilen, mit Granité bedecken und mit den restlichen Kräutern garniert servieren.

Wer keinen Platz im Gefrierfach hat und keine Granité machen kann: Einfach vom Fetakäse daumendicke Stäbchen schneiden, auf einen Teller legen und mit dem Gurkenragout und den Kräutern garnieren. Oder das Ragout auf Teller verteilen, Flocken vom Ziegenfrischkäse zupfen und mit den Kräutern darübergeben. Mit Brot kann diese leichte Vorspeise sogar zu einem ­sättigenden Zwischengang werden.