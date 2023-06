Für ein erfrischendes Sommer-Tsatsiki habe ich ein paar persönliche Regeln: Keinen Knoblauch, oder sehr wenig davon und wenn, dann auf jeden Fall ziemlich frisch vom Feld. Viel mehr Gurke als gewohnt, außerdem wird die Gurke ein paar Minuten gesalzen, dann fest ausgedrückt, so bekommen die Raspel einen knackigen Biss und das Tsatsiki bleibt schön cremig. Kräuter kommen großzügig mit dazu, entweder Minze oder Petersilie oder Koriander.

Dabei bleiben von jeder Gurke etwa 150 ml leicht salziger Gurkensaft übrig – pur ein sehr erfrischendes Getränk. Verquirlt mit der gleichen Menge Joghurt und einer Prise Kreuzkümmel wird daraus ein Luxus-Ayran.

Beim Herumblödeln in der Küche fragten wir uns, wie wohl ein Tsatsiki Mule schmecken würde, Gurke und Wodka passen ja bekanntlich sehr gut zusammen und der Name klingt so schön absurd, das gefiel uns – schon bevor wir einige Versionen davon ausprobiert hatten. Leider überdeckt Gingerbeer schnell den zarten Geschmack der Gurke, und weil ein Mule ohne Ingwer kein Mule ist, brauchten wir einen neuen Namen: Wie gefällt Ihnen der Tsatsiki Smash?

Dazu passen natürlich Tsatsiki und Snacks wie Pitabrot und Oliven, Sashimi oder was kleines Gegrilltes.

Tsatsiki-Smash

Zubereitungszeit 10 Back/Gesamtzeit 20 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Sommerdrink-Rezepte

Zutaten für 2 Cocktails: Für 4 Personen Tsatsiki

1 Gurke (400 g, ergibt 150 ml Gurkensaft) Gurke

Salz

150 g griechischer Joghurt (10%) Joghurt

frische Minze Minze Cocktail

2 Stängel Minze

2 EL Agavendicksaft o. Ä. Agavendicksaft

2 Stückchen Limette oder 1 cl Limettensaft Limette

150 ml Gurkensaft Gurke

4 cl Wodka (oder sogar 6cl ) Wodka

4 Spritzer Grapefruit Bitters Bitters

200 ml Mineralwasser Wasser

1. Zuerst ein Tsatsiki zubereiten: Die Gurke schälen, grob raspeln, in einer Schüssel leicht salzen, ein paar Minuten stehen lassen. Dann die Gurken kräftig auspressen, am besten in einem Passiertuch oder in einem Küchentuch – dabei den Saft, etwa 150 ml, auffangen! Gurkenraspel mit Minze und Joghurt mischen, abschmecken. Wer will, kann etwas Knoblauch zugeben – aber Tsatsiki schmeckt ganz großartig auch ohne Knoblauch.

2. Minze und Limettenstücke mit Agavendicksaft in zwei Gläser verteilen und mit einem Stößel den Saft aus der Limette pressen. Eiswürfel in die Gläser geben. Mit dem leicht salzigen Gurkensaft, Wodka, Grapefruit Bitters und Mineralwasser aufgießen. Einmal umrühren.