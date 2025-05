Endlich Erbsenzeit!

»Ich freue mich in jedem Jahr auf die ersten frischen Erbsen. Die Kombi­nation mit Huhn ist besonders köstlich. Es empfiehlt sich, ein ganzes Huhn zu kaufen, dann kann man nebenbei noch einen Geflügelfond ansetzen.«

Zubereitungszeit 75 Gesamtzeit 75 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Fleisch-Rezepte

Erbsen

Zutaten: Für 4 Personen 4 Schalotten Schalotte

3 Knoblauchzehen Knoblauch

1 Stück Ingwer (walnussgroß) Ingwer

1 Maispoularde Maispoularde

Salz Salz

Pfeffer Pfeffer 4 EL Olivenöl Olivenöl

500 g Erbsen (= ca. 1,2 kg frische Erbsenschoten) Erbse

1 TL Mehl Mehl

200 ml Weißwein Weißwein

2 Zweige frische Minze Minze

Schalotten schälen. Eine Schalotte halbieren, die übrigen drei in feine Würfel schneiden. Knoblauch schälen, eine Zehe halbieren, die anderen beiden sowie den Ingwer sehr fein hacken. Huhn zerteilen. Alle Hühnerteile mit Salz und Pfeffer würzen und in einem Schmortopf in Öl auf der Haut knusprig anbraten. Fleisch aus dem Topf nehmen und beiseitestellen.

Die Karkasse grob zerkleinern (etwa mit einer Geflügelschere), in einem kleinen Topf knapp mit Wasser bedecken und mit der halbierten Knoblauchzehe, der halbierten Schalotte und etwas Salz ca. 40 Minuten köcheln lassen. Aufsteigenden Schaum abschöpfen. Die so entstandene Brühe absieben, abkühlen lassen, einfrieren und bei Gelegenheit als Basis für eine Suppe oder Sauce verwenden.

Nochmals etwas Olivenöl in den Topf geben und gehackte Schalotten, Knoblauch und Ingwer darin glasig andünsten. Die ausgelösten Erbsen dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen. Erbsen mit Mehl be­stäuben und kurz mit anschwitzen. Mit Weißwein ablöschen und alle Hühnerteile (bis auf die Brust) auf die Erbsen setzen. Deckel schließen und das Ganze bei mittlerer Hitze ca. 20 Minuten schmoren lassen. Dann Brust mit in den Topf setzen und alles mit Deckel weitere 5 Minuten schmoren. Deckel abnehmen und alles noch mal etwa 5 Minuten auf dem Herd lassen. Vor dem Servieren Schmortopf 15 Minuten mit Deckel ruhen lassen. Direkt vor dem Servieren Minzeblätter in grobe Stücke zupfen. Huhn und Erbsen mit der Minze bestreuen.