Polenta-Knödel mit Fantasie

»In der Knödelküche Oberösterreichs sind der Fantasie und Kreativität keine Grenzen gesetzt. So sind statt Camembert auch andere Füllungen denkbar, zum Beispiel Mangold, Spinat, Rinderragout, Gorgonzola, Gemüse. Die Knödel lassen sich auch gut vorbereiten und auf Vorrat einfrieren.«

Zubereitungszeit 50 Gesamtzeit 70 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Vegetarische Rezepte

Familienrezepte

Zutaten für 16 Knödel à 30 g: Für 4 Personen 250 ml Milch

250 ml Wasser

Salz

Pfeffer

Muskatnuss 50 g Butter

150 g Maisgrieß Grieß

2 Eigelb Ei

160 g Camembert oder Brie Käse, Camembert

0,5 l Pflanzenöl Öl

1. Milch, Wasser und Butter in einem Topf mit den Gewürzen aufkochen. Langsam den Maisgrieß einrühren, den Herd auf mittlere Hitze schalten und so lange weiterrühren, bis sich die Polentamasse vom Topfboden löst. Masse in eine Rührschüssel geben und auskühlen lassen. Anschließend mit einem Handrührgerät die 2 Eigelb einarbeiten, eventuell nachwürzen. Vom Camembert 16 Stücke à 10 g schneiden. 16 Kugeln aus der Knödelmasse ausstechen (etwa mit einem Eisportionierer) und auf ein Brett legen. In jede Kugel eine kleine Mulde drücken und je ein Camembertstück hineingeben. Mit feuchten Händen glatte Knödel formen.

2. Ofen auf 150 Grad vorheizen. In einem hohen Topf das Pflanzenöl erhitzen (Holzstiel eines Kochlöffels in das heiße Öl halten, wenn Bläschen aufsteigen, ist das Öl heiß genug).

3. In zwei Etappen die Knödel ca. 5 Minuten im heißen Öl backen, bis sie eine schöne hellbraune Farbe bekommen. Herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Im Ofen 10 Minuten fertig backen. Als Beilage eignet sich ein Frühlingskräutersalat.