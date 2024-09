Bao Buns mit Schweinebauch und marinierter Gurke

»Bao Buns selbst zu machen, ist nicht so schwer. Lina, eine unserer Köchinnen, hat sie für unser ganzes Team mit Schweinebauch und Gurke gezaubert, aber bei der Füllung kann man der Fantasie freien Lauf lassen. Mal was anderes als das klassische Kräuterbaguette auf der Grillparty.«

Zubereitungszeit 180 Gesamtzeit 180 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Asiatische Rezepte

Fleisch-Rezepte

Zutaten für 4-6 Personen: Für 4 Personen Für die Bao Buns

500 g Bao-Ban-Mehl (od. Mehl Type 405) Mehl

1 1/2 TL Zucker Zucker

20 g frische Hefe Hefe

120 ml Milch Milch

200 ml Wasser Wasser

je 1 EL Sonnenblumenöl, Essig und Backpulver Sonnenblumenöl, Essig, Backpulver

20 g Salz Salz

Öl zum Bestreichen Öl

Für den Schweinebauch

ca. 600 g Schweinebauch Schweinebauch

100 ml Sojasauce Sojasauce

250 ml Wasser Wasser

50 ml dunkler Reisessig Reisessig

1 EL brauner Zucker Zucker

50 ml Mirin (jap. Reiswein) Mirin

50 g Ingwer (in Scheiben) Ingwer

3 Zehen Koblauch (gehackt) Koblauch

1 kl. Chilischote (geh.) Chili

schwarzer Pfeffer Pfeffer Für die marinierte Gurke

1 Salatgurke Gurke

1 Schalotte Schalotte

5 EL Sojasauce Sojasauce

5 EL Reisessig Reisessig

1 TL brauner Zucker Zucker

3 EL Sesamöl Sesamöl

1 Limette (Saft) Limette

2 EL gerösteter weißer Sesam (gemösert) weißer Sesam

Alle Bao-Bun-Zutaten verrühren und zu einem glatten Teig kneten. An einem warmen Ort zugedeckt 1-2 Stunden gehen lassen. Aus dem Teig kleine Kugeln formen, dann flach drücken oder ausrollen. Eine Seite mit etwas Öl bestreichen, Buns zusammenfalten, 30 Minuten gehen lassen, dann in einem Dampfkorb 20 Minuten dämpfen (oder im Dampfgarer bei 100 Grad).

Schwarte des Schweinebauchs kreuzförmig einritzen und mit der Schwarte nach unten in eine nicht zu große ofenfeste Form geben. Alle anderen Schweinebauch-Zutaten vermengen und darübergießen. Schweinebauch zugedeckt bei 120 Grad Umluft in 2,5 Stunden weich schmoren, dann umdrehen und bei 200 Grad in 15 Minuten fertig garen.

Gurke schälen und in Scheiben schneiden. Mit den übrigen Zutaten vermengen, im Kühlschrank 1 Stunde ziehen lassen. Die fertig gedämpften Bao Buns mit warmen Schweinebauchscheiben sowie marinierter Gurke füllen. Wahlweise mit frischen Kräutern (etwa Koriander, Minze oder Thai-­Basilikum) garnieren.