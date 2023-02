Fischstäbchen mal anders

»Das weiße, feste Fleisch vom Waller ist fast grätenfrei und sehr schmackhaft. Ich würze Waller nicht mit Zitrone. Damit doch ein wenig Säure dabei ist, gebe ich milden Apfelessig in den Backteig.«

Fischstäbchen vom Waller

Zubereitungszeit 40 Back/Gesamtzeit 40 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Bodenständige Rezepte

Fisch-Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen Für den Backteig

3 Eier Ei

200 g Weizenmehl (fein gemahlen) Mehl

50 g Maisstärke Maisstärke

200 ml Milch

30 Safranfäden (in 15 ml milden Apfelessig eingelegt) Safranfäden, Safran

1/2 Teelöffel scharfer Senf Senf 500 g Wallerfilet (küchenfertig) Wallerfilet, Waller, Fisch

250 g Butterschmalz Butterschmalz

Salz, Pfeffer, Koriander aus der Mühle Salz, Pfeffer, Koriander

Die Eier trennen. Eigelbe, Mehl, Maisstärke und Milch zu einem glatten Teig verrühren. Die eingelegten ­Sa­f­ranfäden mit dem Apfelessig und dem Senf ver­rühren, dann in den Teig einrühren. Der Teig sollte zähflüssig sein. Teig 10 Minuten ruhen lassen.

Das Eiweiß halb steif schlagen und unter den Teig heben. Das Wallerfilet in 2 cm breite Stücke schneiden, würzen. Butterschmalz in einem hohen Topf erwärmen. Fischstücke durch den Backteig ziehen, im Schmalz nacheinander in ca. 5 Minuten goldbraun backen. Herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen.

Als Beilage eignet sich zum Beispiel ein Kartoffel-Feldsalat.