Sommerglück in Auflaufform

»Diese Tomaten sind wunderbar als leichtes, warmes Abendessen im Sommer. Man kann sie mit Baguette genießen oder eine Polenta ­dazu kochen.«

Gefüllte Tomaten mit Ricotta und Basilikum

Zubereitungszeit 45 Back/Gesamtzeit 90 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Sommer-Rezepte

Vegetarische Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen 2 rote Zwiebeln Zwiebel

4 große Tomaten Tomate

3 Knoblauchzehen Knoblauch

Salz Salz

6 EL Olivenöl Olivenöl 2 Eier (Größe M) Ei

250 g Ricotta Ricotta

70 g Parmesan (gerieben) Parmesan

schwarzer Pfeffer (grob) oder Piment d’Espelette Pfeffer

1/2 Bund Basilikum Basilikum

Die Zwiebeln schälen und in Spalten schneiden. Die Tomaten waschen, abtrocknen und den Blütenansatz samt einem kleinen Deckel abschneiden. Den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Nun die Tomaten aushöhlen und das Innere grob zerkleinern. Knoblauchzehen nicht schälen, nur an­drücken.

Knoblauchzehen, Zwiebelspalten, Tomaten­inneres, etwas Salz und 3 EL Olivenöl gut vermengen. Diese Mischung zum Vorgaren in eine ofenfeste Form geben und auf der mittleren Schiene in den Ofen stellen. Die ausgehöhlten Tomatenhülsen mit Salz bestreuen. Die Eier trennen. Eigelbe zusammen mit ­Ricotta, Parmesan und dem restlichen Olivenöl (3 EL) verrühren, dann mit Salz und grobem Pfeffer (oder Piment d’Espelette) würzen. Danach die Eiweiße steif schlagen, unter die Ricottamasse heben und diese vorsichtig in die Tomatenhülsen füllen.

Die Tomaten-Zwiebel-Mischung aus dem Ofen nehmen. Die gefüllten Tomaten auf die Tomaten-Zwiebel-Mischung setzen. Anschließend alles für circa 30 Minuten auf der mittleren Schiene im Ofen backen. Wenn die Tomaten aus dem Ofen kommen, noch etwa 15 Minuten ruhen lassen. Basilikumblätter grob zerzupfen, die gefüllten Tomaten damit bestreuen und lauwarm genießen.