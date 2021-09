Fruchtig, würzig, hmmm

»Mit Himbeerketchup hat mich Christiane Klimsa, die Modera­torin der Fernsehsendung Wir in Bayern, bekannt gemacht. Ich war erst recht skeptisch. Heute ist dieses Ketchup nicht mehr wegzudenken aus meiner Küche daheim und im Restaurant. Es hält gut verschlossen im Kühlschrank ein bis zwei Wochen.«

Kalbfleischpflanzerl mit Himbeerketchup



Zubereitungszeit 90 Back/Gesamtzeit 20 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Fleisch-Rezepte

Saucen-Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen Himbeerketchup

80 g Zwiebeln (geschält) Zwiebel

2 Chilischoten (ohne Kerne) Chili

15 g Ingwer (geschält) Ingwer

320 g reife Tomaten Tomate

150 g Himbeeren (TK) Himbeere

50 g Zucker

1 Pimentkorn Piment

Schwarzer Pfeffer aus der Mühle (7 Umdrehungen) Pfeffer

1 Gewürznelke Nelke

1-2 Msp. Zimt

1 Lorbeerblatt Lorbeer

50 ml Apfelessig Kalbfleischpflanzerl

100 g Baguette

etwas warme Milch zum Einweichen Milch

150 g weiße Zwiebel (geschält und grob gewürfelt) Zwiebel

150 g weiße Champignons (in grobe Würfel geschnitten) Pilz, Champignon

Bio-Rapsöl zum Braten

Rapsöl

800 g Kalbshack Hack, Kalbshack

3 EL fein geschnittene Blattpetersilie

Petersilie

1-2 El scharfer Senf Senf

1 Ei

Salz, Pfeffer Salz, Pfeffer

1 Prise Cayennepfeffer

Butter (1 guter Strich) Butter

Für 8 Personen

Alle Zutaten für das Himbeerketchup mixen, bis eine homogene Masse entsteht. In einen Topf geben und bei niedriger Hitze köcheln lassen, bis die Konsistenz vergleichbar mit der von Ketchup ist, also die Flüssigkeit reduziert ist. Das sollte etwa 30 Minuten dauern.

Das Baguette in etwas warmer Milch einweichen. Die Zwiebeln und die Champignons in etwas Öl glasig andünsten, dann abkühlen lassen und in eine Schüssel geben. Anschließend das Hackfleisch hinzufügen, die Petersilie, das ausgedrückte ­Baguette, den scharfen Senf und das Ei. Alles vermengen und mit Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer würzig abschmecken. Aus der Masse mittelgroße Fleischpflanzerl formen. Diese mit wenig Öl bei mittlerer Hitze goldgelb braten. Kurz bevor die Fleischpflanzerl fertig sind, den Stich Butter in die Pfanne hinzufügen, dadurch bekommen die Pflanzerl eine wunderschöne und knusprige Kruste, wenn sie fertig gebraten sind. Noch heiß mit dem kalten Himbeerketchup servieren. Hervorragend passt dazu ein knackfrischer Blattsalat.