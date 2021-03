Wenig Aufwand, großer Effekt

»Wenn ich ­zu ­Hause für die ­Familie koche, habe ich keine Armee von Köchen, die mir hilft. Dieses Rezept ist nicht aufwendig – und das Ergebnis ist dennoch sehr schön.«

Kaninchen und Süßkartoffeln vom Blech



Zutaten: Für 4 Personen 8 Kaninchenrückenfilets Kaninchen

1 kg geschälte Süßkartoffeln (möglichst kleine) Süßkartoffel

1 Knoblauchzehe (geschält, ohne Keim, fein geschnitten) Knoblauch

1/2 Chilischote (ohne Kerne, fein geschnitten) Chili

60 g zerlassene Butter Butter

150 ml Orangensaft Zimt

Salz, Pfeffer

Koriandersaat aus der Mühle Koriander

1 guter Stich Butter zum Braten Butter

grobes Meersalz Salz

1/2 Bund Estragon

Zubereitungszeit: 60 Minuten

Süßkartoffeln in zirka 1 cm dicke Scheiben schneiden. Knoblauch, Chilischote und zerlassene Butter unter die Süßkartoffeln mischen. Orangensaft hinzufügen und das Ganze mit Zimt, Salz, Pfeffer und Koriander würzen. Die Süßkartoffelscheiben sollten bei Zimmertemperatur etwa 45 Minuten darin marinieren. In der Zeit den Backofen auf 190 Grad vorheizen. Die marinierten Süßkartoffeln auf einem Blech mit Backpapier verteilen und etwa 12–15 Minuten backen. Die Kaninchenfilets kurz abwaschen, trocken tupfen und mit wenig Hitze in brauner Butter von jeder Seite kurz anbraten. Danach mit Meersalz und Pfeffer würzen und noch für etwa 3–4 Minuten zu den bereits fertigen Süßkartoffeln zum Garziehen in den Ofen schieben. Die Süßkartoffeln sollten fertig gegart sein, sobald die Kaninchenfilets in den Ofen kommen – den Ofen ausmachen, damit sie schön saftig gar ziehen und nicht trocken werden. Zum Schluss das Blech aus dem Ofen nehmen und die abgezupften und fein geschnittenen Estragonblätter darüber verteilen. Dazu passt hervorragend ein Gewürzjoghurt mit fein geschnittenen Tomaten, Paprikaschoten und Zwiebelwürfeln.