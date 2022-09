Zwetschgenkuchen mit Umami-Note

»Die japanische Miso-Paste aus fermentierten Sojabohnen bietet sich an, um damit in Desserts zu arbeiten. Die Prise Salz, die man sonst beim Backen immer hat, wird durch Miso ersetzt. Und es kommt gleichzeitig Tiefe in den Geschmack, was man in Japan als Umami bezeichnet.«

Zutaten für 1 Springform

(Ø ca. 26 cm)

Für 4 Personen Für den Boden

150 g weiche Butter

150 g Zucker

250 g Mehl und Mehl zum Ausrollen

Fett und Mehl für die Form Für den Belag

10-12 Zwetschgen

100 g geschälte Haselnüsse (grob gehackt)

Für die Streusel

100 g weiche Butter

3 EL helle oder dunkle Miso (je nach Intensität)

100 g Muscovadozucker (oder brauner Zucker)

175 g Mehl

Den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Alle Zutaten für den Boden zusammen­kneten, bis eine homogene Masse entstanden ist. Den Teig auf bemehlter Fläche ausrollen und in eine gefettete und bemehlte Springform legen.

Zwetschgen waschen, halbieren, entsteinen und vierteln. Zwetschgen und Haselnüsse mischen und auf dem Kuchenboden verteilen.

Butter und Miso mithilfe eines Rührgeräts mischen und die restlichen Zutaten für die Streusel einarbeiten. Die Streusel gleichmäßig auf dem Zwetschgen-Mix verteilen und den Kuchen im Ofen in 25–30 Minuten goldbraun backen. Lauwarm servieren. Dazu passt am besten geschlagene Sahne, leicht abgeschmeckt mit Vanille und etwas grünem Tee.