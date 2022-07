Hummus mit japanischem Einschlag

»Ideal zum Mitbringen fürs Grillfest: Hummus passt wunderbar als Dip für Brot, ist aber auch ein toller Begleiter zu gegrilltem Gemüse oder Fleisch. Durch etwas Miso, Furikake und Sojasauce bekommt dieses Rezept einen kleinen japanischen Einschlag.«

Hummus mit Miso und Soja



Zutaten: Für 4 Personen 200 g getrocknete Kichererbsen Kichererbsen

Salz Salz

1 TL Natron Natron

4 Knoblauchzehen Knoblauch

100 ml Olivenöl Olivenöl

4-5 Eiswürfel Eiswürfel

4 EL Sesamöl und etwas Sesamöl zum Beträufeln Sesamöl 2 EL Tahini Tahini

1 EL helle Misopaste Misopaste, Miso

1 EL dunkle Sojasoße Sojasoße

1 Zitrone Zitrone

1 EL Furikake (japanische Gewürzmischung für Reis) Furikake

Kichererbsen über Nacht in reichlich kaltem Wasser einweichen. Dann Wasser abschütten und die Kichererbsen in Salzwasser mit dem Natron in ca. 45 Minuten weich kochen. Währenddessen möglichst viel Schaum und hochschwimmende Schalen der Kichererbsen abschöpfen. Geschälte Knoblauchzehen im Olivenöl erhitzen, sodass es einmal Blasen wirft, danach Knoblauch auf kleinster Flamme in ca. 20 Minuten weich confieren.

Sobald die Kichererbsen weich sind, abseihen und in einen Mixer geben. 4–5 Eiswürfel, die Knoblauchzehen mit dem Olivenöl, Sesamöl, Tahini, Misopaste, Sojasauce sowie den Saft von einer ­Zitrone hinzufügen, das Ganze zu einer glatten Masse verarbeiten. Eventuell mit etwas Salz oder Sojasauce abschmecken. Hummus in eine Schüssel füllen, noch mit etwas Sesamöl beträufeln und mit Furikake bestreuen.