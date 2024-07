Faschiertes Rehschnitzel

»In Österreich gibt es faschierte Laibchen und faschierte Butterschnitzel, faschiert heißt: Hackfleisch. Bei den Butterschnitzeln wird normalerweise reinsortiges Kalbfleisch verwendet. Im Mai gibt es bei uns das beste Rehfleisch von den Jägern der Umgebung.«

Butterschnitzel aus Rehhack



Zutaten: Für 4 Personen 400 g Rehschulter (ausgelöst) Reh

150 g Toastbrot (ohne Rinde) Brot

40 ml kräftiger Rotwein (oder roter Portwein) Wein

1 EL Wildgewürz (im guten Supermarkt erhältlich) Wildgewürz

½ TL Salz

schwarzer Pfeffer Pfeffer

1 EL Preiselbeermarmelade Marmelade

2 Eier

50 g zerlassene Butter Butter

100 ml Schlagsahne Sahne

50 g Butterschmalz Schmalz Für den Bratensaft

40 ml roter Portwein Portwein

100 ml Wildfond (oder Rindsuppe) Fond

20 g kalte Butter

Das gut gekühlte Rehfleisch in grobe Stücke schneiden und durch den Fleischwolf drehen (oder fertig als Hackfleisch kaufen). Toastbrot in 1 cm große Würfel schneiden und mit Rotwein befeuchten. Hackfleisch in eine Schüssel geben. Mit Toastbrot, Wildgewürz, Salz, Pfeffer, Marmelade, Eiern, 50 g Butter und Sahne am besten per Hand rasch vermengen. Mit feuchten Händen vier ovale Laibchen formen.

In einer beschichteten Pfanne Butterschmalz erwärmen und die Laibchen etwa 8 Minuten langsam bei mittlerer Hitze braten. Herausnehmen und im auf 100 Grad vorgeheizten Ofen warm halten.

Für den Bratensaft zuerst das überschüssige Fett aus der Pfanne abgießen. Verbliebenen Bratensatz mit dem Portwein ablöschen. Mit dem Wildfond auffüllen. 20 g kalte Butter mit dem Schneebesen einrühren. Durch ein Sieb abgießen und abschmecken.

Als Beilage eignen sich Selleriepüree oder klassische Wildbraten-Beilagen wie Rotkohl oder Serviettenknödel.