Frucht und Fleisch

Zubereitungszeit 45 Back/Gesamtzeit 150 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Fleisch-Rezepte

Braten-Rezepte

»Ich liebe den Juni, mit den Kirschen werden die Farben auch in der Küche leuchtender. Ganz wichtig ist die Qualität der Kirsche: Mein Favorit ist die ›Ferrovia‹, die im Vergleich zu anderen Sorten sehr große Früchte hat und sehr aromatisch ist.«

Schweinemedaillons in einer Haselnusskruste mit Kirschen

Zutaten: Für 4 Personen 500 g Schweinefilet Schweinefleisch

250 g Kirschen Kirsche

70 ml roter Portwein Wein

150 g Haselnüsse Haselnuss

3 Zweige Thymian (+ 1 Zweig für die Garnitur) Thymian

2 Zweige Rosmarin Rosmarin

1 EL geriebener Parmesam Parmesan

2 Eiweiß Eiweiß

Salz nach Belieben Salz Pfeffer nach Belieben Pfeffer

4 EL natives Olivenöl extra Olivenöl

1 Knoblauchzehe Knoblauch

1 Zweig Salbei Salbei

10 Wacholderbeeren Wacholderbeere

100 g brauner Zucker Zucker

1/2 Vanilleschote Vanille

1 kleiner TL Kartoffelstärke Stärke

10 g Petersilie Petersilie

Die Kirschen waschen, 12 davon beiseitelegen. Restliche Kirschen entsteinen und 1 Stunde in Portwein marinieren. Haselnüsse mit 1 Zweig Thymian und 1 Zweig Rosmarin klein hacken und mit dem geriebenen Parmesan vermischen. Schweinefilet säubern. Die Eiweiße mit einer Gabel nicht zu steif schlagen und das Filet damit rundum bestreichen. Filet in der Haselnussmischung wenden, salzen und pfeffern, dann mit dem Olivenöl, der Knoblauchzehe, 2 Zweigen Thymian, 1 Zweig Rosmarin, 1 Zweig Salbei und den Wacholderbeeren in eine Auflaufform geben. Im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad ca. 15 Minuten garen, bis das Filet rosa ist. In der Zwischenzeit die marinierten Kirschen mit 50 g braunem Zucker, der Vanilleschote und der Kartoffelstärke 10 Minuten kochen. Den restlichen Zucker in einer kleinen Pfanne karamellisieren, den Kirschlikör und die beiseitegelegten Kirschen hinzufügen, alles einige Minuten köcheln lassen. Schweinefilet aus dem Ofen nehmen und in nicht zu dünne Medaillons schneiden. Vanilleschote aus der Kirschsauce entfernen. Sauce auf eine Servierplatte geben, die Schweinemedaillons mit dem Bratensaft und den Wacholderbeeren darauf anrichten. Die karamellisierten Kirschen dazugeben und mit restlichem Thymianzweig und Petersilie garnieren.