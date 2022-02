Zubereitungszeit 75 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Fisch-Rezepte

Spaghetti

Italien

»Im Februar gibt es noch wunderbares Wintergemüse. Der Kontrast zwischen der Süße des Brokkolis und dem Bitteren des Stängekohls ist ein Geschmackserlebnis aus dem Süden – meines Heimatlandes. Das Gemüse behält die Farbe, wenn man es nach dem Kochen abschreckt.«

Spaghetti mit Brokkoli, Sardellen und Stängelkohl

Für 4 Personen

400 g Brokkoli

Salz

700 g Stängelkohl Kohl

1 Kartoffel

9 EL natives Olivenöl extra Olivenöl

2 Knoblauchzehen Knoblauchzehe

1 mittelgroße süße Zwiebel (etwa Cipolla di Tropea) Zwiebel

1 Chillischote 1 Zweig Thymian

5 Sardellenfilets Sardellenfilet

6 EL geriebener Parmesan Parmesan

50 g frische Schlagsahne Schlagsahne

100 ml Gemüsebrühe

40 g Pinienkerne

350 g Spaghetti

Brokkoli putzen, zerteilen und waschen. In 2 Litern leicht gesalzenem Wasser 10 Minuten bissfest kochen. Abgießen, dabei das Kochwasser auf­fangen. Brokkoliröschen einige Minuten in kaltem Wasser abkühlen lassen, dann in kleine Stücke schneiden. Stängelkohl putzen, gründlich waschen, in nicht zu kleine Stücke schneiden, im Brokkoli-Kochwasser 15 Minuten weich kochen. Abgießen, das Kochwasser wieder auffangen. Stängelkohl in Eiswasser 2 Minuten abschrecken, danach leicht ausdrücken. Die Kartoffel im Gemüse-Kochwasser 15 Minuten gar kochen. Das Kochwasser danach wieder auffangen, beiseite­stellen. 4 EL Olivenöl, 1 Knoblauchzehe, geschälte, fein gehackte Zwiebel, halbierte, entkernte Chili­schote, Thymianzweig und in Stücke geschnittene Sardellenfilets in einer Pfanne 3 Minuten anbraten, dann die Brokkoliröschen hinzufügen. Mit Salz abschmecken, alles 5 Minuten weiterkochen. Knoblauch und Thymianzweig entfernen, den Herd ausschalten. In ­einem Topf 4 EL Olivenöl ca. 5 Minuten erhitzen. 1 zerdrückte Knoblauchzehe und 100 ml des beisei­te­gestellten Gemüse-Kochwassers, ausgedrücktenStängelkohl sowie die gekochte Kartoffel hinzufügen, salzen und bei geringer Hitze weitere 10 Minuten kochen. 2 EL Parmesan, Sahne und Gemüsebrühe unterrühren. Pinienkerne ohne Fett in einer Pfanne goldbraun rösten. Spaghetti im übrigen beiseite­gestellten Kochwasser bissfest kochen, abgießen und zum Brokkoli-Sardellen-Mix in die Pfanne geben. Die Stängelkohl-Mischung ebenfalls hinzufügen. Alles gut durchmischen, restlichen Parmesan dazugeben. Zum Schluss mit etwas Olivenöl beträufeln, geröstete Pinienkerne darüberstreuen.