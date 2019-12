15. Dezember: Decken und Tücher von Welana

Welella Negussie und Anna Papadopoulos haben sich große Ziele gesteckt: Die beiden Gründerinnen wollen 1) das Bild und das Bewusstsein über Äthiopien in der westlichen Welt verändern, dabei 2) berufliche Chancen und Möglichkeiten für die lokale Bevölkerung schaffen, zudem 3) den Webern faire Löhne bezahlen und obendrein 4) für sich selbst Profit erwirtschaften. Enge Freundinnen wollen die beiden, die sich seit der Kindheit kennen, bei all dem auch noch bleiben. Wir wünschen das Beste und verlosen gleich an ganzes Paket an schönen Welana-Produkten: zwei Schals, einen Maxi-Schal, ein Handtuch und eine Decke – allesamt hergestellt in traditioneller Webearbeit, aus reiner äthiopischer Baumwolle oder einer Baumwoll-Wildseide-Mischung.