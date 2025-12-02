3. Dezember: Alpinski von Salomon

Beste Voraussetzungen für einen gelungenen Skitag: Mit den Salomon Alpin Addikt Pro 66 kombinieren ambitionierte Skifahrer ganz nach Lust und Laune kurze und lange Schwünge, unabhängig von der Geschwindigkeit oder den Schneebedingungen. Dank seiner schmalen Taillierung reagiert der Alpinski sensibel auf die Bewegungen des Fahrers, verzeiht aber auch großzügig Fehler. Ideal für alle, die ihr skifahrerisches Können kontinuierlich ausbauen möchten. Wir verlosen ein Paar, wahlweise in einer Länge von 163 cm oder 170cm.