Klingen, scharf wie Schwerter

Solingen trägt aus gutem Grund den amtlichen Namenszusatz »Klingenstadt«. Denn dort werden seit dem 13. Jahrhundert Klingen hergestellt – früher Schwerter, heute vor allem Küchenmesser. Zu den Traditionsmarken zählt die Firma Herbertz, und diese Woche verlosen wir zweimal je ein Herbertz-Küchenmesser (CERES Chef 1 WA) sowie den dazu passenden Wetzstahl. Die Messer werden allesamt in Handarbeit in Solingen hergestellt und haben einen edlen und ergonomisch geformten Walnussgriff.