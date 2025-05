Rauf aufs Rad!

Wie wäre es, wenn Sie das Auto öfter mal stehen lassen könnten? Wir verlosen das E-Bike »Kalkhoff Entice 5+ MOVE LTD« mit Luftfedergabel, Motor von Bosch und einer Akku-Reichweite von bis zu 120 Kilometern – das zulässige Gesamtgewicht des Fahrrads liegt bei 170 Kilo. Damit kommen Sie überallhin: morgens stressfrei in die Arbeit, nach Feierabend mühelos auf den steilsten Hügel, und am Wochenende – wenn Sie das wollen – mal weit raus. Vielleicht auf ein Radler.