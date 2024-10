Warum tragen Köche hohe Mützen?

Die will doch nur spielen: die Set-Kolumne

Braten in der Röhre, echt?

Mit Schaumstoff-Bauch schwitzt unsere Kolumnistin am Set. Während ein Kollege findet, sie bräuchte dabei größere Brüste, fragt sie sich, warum es eigentlich so viele Klischees über Schwangere gibt und was die Familienplanung als Schauspielerin so schwierig macht.