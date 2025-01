»Richtig schlecht ist keine der Gitarren, selbst die günstigste nicht«

Ferdinand Kirner ist müde, das ist ihm anzusehen. Er ist am Morgen um halb sieben aus dem Nightliner gestiegen, am Abend zuvor hat er in Zürich ein Konzert gespielt, die letzte von drei Warm-up-Shows mit Max Herre und Joy Denalane. Trotzdem ist der Profi-Gitarrist gespannt. »Ich bin gar nicht so oft in Musikläden, eigentlich nur, wenn ich etwas Bestimmtes kaufen will«, sagt er. Zehn Einsteiger-Gitarren zu testen, findet er »aufregend«. Er will wissen, was sich in diesem Bereich getan hat,