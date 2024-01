Die besten Handcremes gegen trockene Hände

Kälte, trockene Heizungsluft und häufiges Händewaschen gegen Erkältungsviren: Der Winter setzt der Haut an unseren Händen zu. Die Talgdrüsen produzieren weniger Fett. Wasser und Seife greifen den Säureschutzmantel zusätzlich an. Gerade an den Handrücken, auf den Knöcheln und zwischen den Fingen wird die Haut schnell spröde und juckt. Mitunter bilden sich blutige Risse. Dagegen helfen Handcremes – aber welche hilft wie gut?

Die Dermatologin Daniela Hartmann hat für das SZ-Magazin 15 Handcremes getestet. Zunächst blind – erst nachdem sie bewertet