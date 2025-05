»Heute ist es mir im Supermarkt wieder passiert: Ich klaube jeweils mit zwei Fingern mehrere Brötchen aus der Box, schon weist mich jemand auf die Zangen hin, die man stattdessen verwenden soll. Für mich bedeuten diese Zangen lediglich eine Scheinsicherheit. In vielen Bäckereien werden Brötchen per Hand eingetütet. Die Supermarktkunden tragen keine Masken (mehr), atmen also unter Umständen meinen Atem ein, und fassen bedenkenlos die Zangen, die Griffe an den Boxen, die Bügel am Einkaufswagen und so weiter an. Im Obst- und Gemüsebereich stört sich kein Mensch, wenn dort jemand die offen liegenden Güter umsortiert, bis er das Passende gefunden hat.« Michael B., Bonn

Bevor ich Ihnen beipflichte, möchte ich Sie auf einen kleinen Denk­fehler hinweisen. Sie schreiben, bei Obst und Gemüse würde sich niemand daran stören, wenn alle es anlangen, warum also solle das bei Brötchen anders sein. Weil Dinge aus Teig sich, anders als Obst und Gemüse, nicht abwaschen lassen, sondern beim Kontakt mit Wasser aufweichen und ungenießbar werden. Daher lässt sich das nicht ohne Weiteres vergleichen. Auch haben viele Obst- und Gemüse­sorten Schalen, die sich entfernen lassen, auch das im Unterschied zum Brötchen.

Aber natürlich haben Sie Recht mit Ihrer Meinung, dass eine Brötchengreifzange hundert­prozentige Sicherheit nur simuliert. Und dass es bestimmt nicht viel unhygie­nischer ist, sich seine Brötchen mit zwei Fingern zu nehmen, vorausgesetzt, man berührt wirklich nur die Brötchen, die man dann auch nimmt, und kommt nicht ver­sehentlich vorher noch an andere Brötchen, deren Knusprigkeit man etwa durch kurzen Druck prüft, bevor man sie links liegen lässt. Man könnte jetzt auf Untersuchungen verweisen, die ergeben haben, dass nicht einmal auf Geldscheinen bedenklich viele Bakterien sind, beziehungsweise nicht viele bedenkliche, wie zum Beispiel eine Studie der Berufs­genossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe 2019 herausfand, weshalb es etwa auch nicht dringend besorgniser­regend sei, wenn in einer Bäckerei keine Handschuhe getragen würden, wozu es übrigens wiederum Untersuchungen gibt, die belegen, dass Bakterien vor Handschuhen nicht Halt machen, dass hier also wiederum ebenfalls Sicherheit nur simuliert würde.

All das aber löst Ihr Problem nicht, das darin besteht, dass Sie einfach nicht angepflaumt werden wollen, zumal so unlogisch begründet, und wer würde das schon. Ich kann Ihnen daher, so Sie Ihre Brötchen denn partout weiter im Supermarkt kaufen möchten statt bei einem guten Bäcker, nur raten, schneller zu sein. Lassen Sie sich in Zukunft einfach nicht mehr erwischen!