Muss man unbesetzte Stühle im Restaurant hergeben?

»Wenn man alleine reist, ist es oft unumgänglich, auch alleine im Restaurant zu essen. Und immer wieder kommt es vor, dass Gruppen von nebenan mich fragen, ob sie einen freien Stuhl von meinem Tisch nehmen können. Selbstverständlich ist mir völlig klar, dass es egoistisch ist, unbesetzte Stühle an meinem Tisch stehen zu haben, wenn sie woanders nötiger gebraucht werden. Und deshalb sage ich auch immer Ja. Trotzdem mag ich diese Situation nicht und würde am liebsten Nein sagen. Mein eigener Tisch fühlt sich dadurch noch nackter an, und die Tatsache, dass man alleine isst, wird einem dadurch noch stärker ins Gesicht gerieben als sowieso schon. Hat meine Empfindung ihre Berechtigung?« Udo B., per Mail

Ich habe schon oft alleine in Restaurants gegessen und mir darüber noch nie einen Gedanken gemacht. Aber jetzt, wo Sie es sagen, muss ich Ihnen sofort allumfänglich recht geben. Man fühlt sich tatsächlich wahnsinnig unwohl, wenn einem in dieser Situation alle anderen Stühle entzogen werden. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen an der dann schiefen Materie. Es fehlt dem eigenen Stuhl in dem Ausschnitt der Welt, in dem man sich gerade befindet, plötzlich das Gleichgewicht. Der eigene, einzelne Stuhl wiegt auf einmal viel schwerer, ein bisschen, als ob man gerade eben noch zu zweit auf einer Wippe saß, und dann springt der andere ab. So sitzt man dann da. Verletzlich, traurig, allein. Und spürt nur noch den Wunsch, möglichst schnell zu zahlen und einfach zu gehen.

Das ist aber, wie ich gerade selber merke, irre schwer, irgendjemandem plausibel zu erklären. Ich rate daher zu einer einfachen Lüge. Damit kommen Menschen, in deren Leben man keine weitere Rolle spielt, ja oft besser zurecht als mit einer komplizierten, wenn auch noch so freundlich gemeinten Wahrheit: Sagen Sie einfach, da kommt noch jemand. Zur Not hat diese Person dann halt doch noch abgesagt. Im härtesten Härtefall, der dann eintritt, wenn es in diesem Restaurant ums Verrecken keinen anderen Stuhl mehr gibt und diese Leute noch mal an Sie herantreten und so freundlich, wie man nur ist, wenn man jemanden hasst, sagen, sie würden Ihnen den Stuhl natürlich zurückgeben, sowie Ihre Begleitung kommt, müssen Sie den Stuhl wohl leider heraus­rücken. Aber meistens wird die Sache so ausgehen, dass sich irgendwo ein anderer Stuhl findet. Und nur in den allerseltensten Fällen wird man Sie zuletzt zur Rede stellen, wo denn Ihre angekündigte Begleitung schlussendlich abgeblieben ist. Aber dann Sie sind ja ohnehin schon am Gehen.