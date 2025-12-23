Beileid in dünnen Strichen

»Ich habe keine schöne Handschrift. Ausnahme: Wenn ich mit Bleistift schreibe – auch weil ich weiß, dass ich Fehler ausradieren kann. Nun ist eine sehr liebe Freundin gestorben. Ich habe mich mehrere Tage vorm Schreiben der Kondolenzkarte an ihre Familie gedrückt, weil ich – keine Übertreibung – Panik vorm Schreiben mit dem Kugelschreiber hatte. Ich hätte die Karte viel lieber mit dem Bleistift geschrieben, habe mich aber angesichts des Anlasses nicht getraut. Wäre Bleistift wirklich unangebracht gewesen?« Günther R., München

Ein mit Bleistift verfasstes Kondolenzschreiben ist auf jeden Fall besser als kein Kondolenzschreiben. Denn was nützt das Kondolieren in Gedanken? Diejenigen, denen Sie kondolieren wollen, wissen ja nicht um Ihre ganzen Überlegungen und Nöte. Jedes Zeichen von Anteilnahme ist für Trauernde ein größerer Trost als Schweigen, als nie getätigte Anrufe und nie abgeschickte Briefe.

Dies gesagt habend, möchte ich Ihnen aber Recht geben, dass Bleistift bestimmt nicht die erste Wahl beim Schreiben einer so ernsten oder feierlichen Nachricht ist. Nur zeichnet sich der Bleistift doch gerade dadurch aus, dass man seine Spur relativ leicht wieder löschen kann. Wäre nicht denkbar, dass Sie die Karte mit Bleistift sozusagen nur vorschreiben? In einem zweiten Schritt könnten Sie, und verzeihen Sie bitte meinen plumpen Pragmatismus, die Bleistiftlinie mit Kugelschreiber oder Füller überschreiben – und in einem dritten Schritt einen Radiergummi zum Einsatz bringen. So arbeiten auch viele Künstler – zeichnen mit Bleistift zart etwas vor und radieren diese erste Spur zuletzt wieder aus dem fertigen Werk. Ich finde ehrlich gesagt sogar, dass Sie den Schritt mit dem Radiergummi weglassen könnten. Wäre ersichtlich, dass Sie die Karte mit Bleistift vor- und dann mit einem richtigen Stift darüber­geschrieben haben, sähe man, dass Sie sich mit diesem Schreiben richtig Mühe gemacht haben. Das würde meines Erachtens nicht wirken wie ein Makel, sondern geradezu im Gegenteil.

Ich kann Sie wirklich nur ermuntern, Ihre Kondolenzkarte auch jetzt noch zu schreiben. Ich glaube, es wird bei Todesfällen viel zu viel geschwiegen aus Sorge, womöglich etwas falsch zu machen. Mitgefühl ist wichtiger als Etikette. Schreiben Sie lieber mit Bleistift als gar nicht.