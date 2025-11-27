Muss ich mit fast 80 noch die Welt vor dem Klimawandel retten?

»Ich habe an meinem Reihenhaus eine Kletterhortensie. Sie ist, zugegeben, sehr prächtig. Eine Kletterhortensie hinterlässt starke Spuren an der Wand. Da ich ein Reihenhaus habe, muss ich aufpassen, dass sie nicht zu den Nachbarhäusern hinüberwächst. Das heißt, ich muss jährlich einen Gärtner bemühen, die Arbeit wäre zu hoch und zu schwer für mich. (Ich bin im 79. Lebensjahr.) Das ist teuer. So überlege ich, ob ich sie nicht doch ganz entfernen lassen sollte. Andererseits soll man in Zeiten des Klimawandels die Häuser begrünen. Nachdem ich mich ansonsten bemühe, meinen Garten bienen- und naturfreundlich zu gestalten, frage ich mich aber, ob ich mir Mühe und Kosten für die Kletterhortensie weiter zumuten muss. Allein kann ich die Welt ja auch nicht retten.« Heidi L., Gröbenzell

Manchmal hört man aus einer Frage heraus, welche Antwort sich der Fragesteller erhofft. Liege ich richtig mit der Vermutung, Sie würden sich eher darüber freuen, hier gesagt zu bekommen: Ach, wissen Sie was, weg mit der prächtigen Kletterhortensie? Na gut, ich will Ihnen diesen angenommenen Wunsch erfüllen. Allerdings erst in einem zweiten Schritt. Vorher möchte ich Ihnen vorschlagen, mit Ihren Nachbarn zu sprechen – vorausgesetzt, das sind ganz nette Leute, ein bisschen jünger als Sie und einigermaßen fit. Denn es wäre ja immerhin möglich, dass die sich entweder gar nicht daran stören würden, wenn die Hortensie auf ihr Haus hinüberklettert – könnte ja sein, dass es sich bei Ihren Nachbarn ebenfalls um große Bienen- und Naturfreunde handelt. Oder vielleicht möchten die das nicht, lieben aber den Anblick Ihrer Hortensie so sehr, dass sie für deren Erhalt sogar einmal im Jahr mit einer Gartenschere auf eine Leiter steigen. Es gibt ja viele Leute, die gerne gärtnern. (Keine Eile: Der geeignete Zeitpunkt für einen Rückschnitt ist nach der Sommerblüte, August/September. Oder Februar/März, bevor sie austreibt.) Vielleicht können Sie ausschließen, dass Ihre Nachbarn Interesse an Ihrer Hortensie haben. Vielleicht können Sie es nicht ausschließen, fragen nach und erfahren, dass kein Interesse am Fortbestand Ihrer Hortensie besteht. Dann: Hinfort mit dem prächtigen Gewächs, immerhin haben Sie alles versucht.

In Ihrem Garten wächst, wie es klingt, noch anderes. Und der liebe Gott oder wer auch immer hat den Bienen Flügel gegeben, damit sie in einem Umkreis von zwei bis drei, maximal sogar zehn Kilometern herumfliegen können. Sie werden unterwegs andere Blüten finden. Mit bald 80 Jahren haben Sie es sich verdient, sich wegen einer Kletterhortensie weniger auf diesem taumelnden Planeten nicht zu grämen.