Nichts gegen das Hotel, das sorgfältig von der Familie Winkler-Sieß (junges Paar, fünf Kinder) geführt wird: sehr persönliche Ansprache, sehr gemütliche Betten mit Blick auf schneebedeckte Wipfel und sonnige Pisten, fünfgängiges Menü am Abend, Hallenbad, Spa mit ayurvedischem Blabla, alles tiptop. Aber das Besondere an diesem Hotel ist, dass wir einen Schlüssel zu einem Skidepot bekamen, was eine echte Entdeckung war. Dabei kennen wir uns eigentlich aus. Mein Sohn und ich haben ein Ritual: Einmal im Jahr fahren wir ein Wochenende zusammen Ski. Wir waren also schon in vielen Wintersporthotels, und für die Aufbewahrung der Ski und Skistiefel war immer ein beheizter Skikeller im Hotel zuständig. Das Skidepot aber, natürlich auch beheizt, befindet sich am Fuß der Bergbahn, und das verändert so ein Wochenende aufs Angenehmste. Man schleppt keine Ski. Man schleppt keine Skischuhe. Man muss nicht einmal Mütze, Handschuhe und Daunenjacke schleppen. Stattdessen spaziert man morgens leichtfüßig durchs Dorf zum Lift und abends leichtfüßig durchs Dorf zum Hotel, kann kurz überall da reinschauen, wo man möchte, ohne eine Abstellmöglichkeit für die Ski zu suchen, ohne mit den Skischuhen in den Laden zu poltern, ohne dann die Ski wieder schultern zu müssen, die Stöcke zu sortieren und bei alldem die dafür viel zu warme Jacke anzuhaben. Das einzige Problem: Man glaubt ständig, etwas verloren zu haben, so ungewohnt ist es, den ganzen Kram nicht dabeizuhaben.

Hotel Chesa Monte, Platzergasse 4, 6533 Fiss, Österreich, Tel. 0043/5476/64 06, DZ inkl. Frühstück und 5-Gänge-Menü im Winter ab 113 Euro pro Person.

chesa-monte.com