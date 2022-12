Ein Wohlfühlort für alle

Ein ungewöhn­licher Name für ein Hotel: »einsmehr«. Woher der kommt? Das »einsmehr« ist ein Inklusionshotel. Gegründet wurde es vom gleichnamigen Verein, in dem sich Eltern engagieren, deren Kinder das Down-Syndrom haben – also ein Chromosom mehr. Etwa die Hälfte der Menschen, die hier arbeiten, hat eine Beeinträchtigung. Darum wollen die Betreiber aber kein großes Tamtam machen, denn Inklusion, so sagen sie, sei dann gelungen, wenn man sie nicht merkt.

Dafür reden sie lieber über das, was sie sonst schaffen: Regional, bio, nachhaltig – versprochen wird gern viel, wenn es ums Klima und die Umwelt geht, auch hier. Aber anders als sonst so oft halten sie ihre Versprechen im »einsmehr« bis ins Detail, selbst wenn man genau hinschaut. Die Bettdecken in den 73 Zimmern sind aus recycelten PET-Flaschen gemacht, darauf liegen Plaids aus recycelten Jeans. Das Essen im Restaurant ist bio, ebenso die Putzmittel und das Duschgel. Die Blumen auf den Tischen sind auf der Wiese gegenüber gewachsen. Die Einbauten hat ein Schreiner aus der Nähe angefertigt, die super­bequemen Stühle auf den Zimmern und die Sitzlandschaften kommen von einer Designfirma, die bei Augsburg sitzt und produziert. Und auch das Klopapier ist bewusst gewählt (recycelt, von einer Firma, die soziale Projekte unterstützt). Sehr viel Sorgfalt führt manchmal dazu, dass alle etwas angespannt werden. Aber da muss man sich hier keine Sorgen machen, im Gegenteil: Mit so viel gutem Gewissen lässt es sich be­sonders tief entspannen.

Hotel einsmehr

Alfred-Nobel-Str. 7

86156 Augsburg

Tel. 0821/45 59 10

DZ ab 111 Euro/Nacht inkl. Frühstück

(ohne Frühstück ab 81 Euro/Nacht)