So schön, dass man den Hunger vergisst

Bei Fastenhotels kommt es nicht nur auf die Qualität des wenigen an, was auf dem Teller liegt, sondern auch sehr auf das, was um das Hotel herum zu finden ist – denn Fastentage können lang werden. Das »Vivamayr« in Altaussee kann auf beiden Seiten trumpfen: Die Landschaft rund um den Altausseer See ist eine der schönsten der Steiermark. Das Dorf Altaussee sieht aus, als hätte ein Riese seine Weihnachtsdekoration fallen lassen: handgeschnitzte, rührend verzierte Holzhäuschen. Im Juni blühen auf den Almen tausendfach Stern-Narzissen, so unwirklich, als würde gleich eine Herde Einhörner vorbeirasen.

Mit seiner Lärchenholzfassade, die langsam vornehm ergraut, kuschelt sich das »Vivamayr« in diese besondere Landschaft. Drinnen ist alles hell und modern. Die Farben von Möbeln und Vorhängen – grün, violett, pink – sollen an die Altausseer Tracht erinnern. Morgens, wenn man aufwacht, hat man das Gefühl, als würde der Dachstein mit seiner Schneemütze gleich zu einem ins Bett hopsen.

Und dazu zaubert die Küche ganz Köstliches aus dem bisschen, was man nach der »F.-X.-Mayr-Kur« essen darf: Kaisergranat mit lila Gemüsechips, Zucchininudeln, Saibling mit Petersilienwurzel. Im »Vivamayr« werden Kuren gegen Stress, Diabetes und Long Covid angeboten, auch bei unerfülltem Kinderwunsch. Dazu buchen sich Hochleistungssportler, Ballerinen und Banker ein und viele andere, die für eine Weile und recht viel Geld um ihre Gesundheit kreisen wollen – oder einfach ein paar Kilos runterhaben möchten.

Vivamayr Altaussee

Fischerndorf 222

8992 Altaussee

Tel. 0043/3622/7 14 50

EZ ab 290 Euro/Nacht.