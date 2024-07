Kunstvoll im Nirgendwo

Selbst als Augenzeuge ist es schwierig, das Wunder zu erklären, das sich in Berching im Altmühltal zugetragen hat. Hier die Fakten: Vor einigen Jahren beschloss das kunstsinnige Ehepaar Zink nach Stationen in Berlin, München und New York, seine Galerie und das Familienleben in den sehr idyllischen, aber winzigen Ort Waldkirchen in der Oberpfalz zu verlegen. Die dort spektakulär ausgebaute Galerie-Scheune ist seither eine Zeitgeist-Pilgerstätte für Eingeweihte. Als etwas später in der nahe gelegenen Kleinstadt Berching das Vogtshaus von 1686 zum Verkauf stand, entschieden sich die Zinks, noch mal ihr Geschick zu probieren: mit Mitteln von Architektur, Design und Kunst einen geistreichen Ort zu schaffen und auf diese Weise interessante Menschen zu sich ins Nirgendwo zu locken.

So ist der zum Mai eröffnete »Engelwirt« ein Boutique-Apartmenthaus geworden, über das sich jede Großstadt freuen würde – mit Kunst in den Zimmern, wunderbar restaurierten Räumen und einem Bohème-Flow, der durch den schönen Innenhof weht. Es gibt einen kleinen Laden mit feinen Sachen, die Einheimischen kommen auf einen Espresso vorbei, und die Gäste aus der Stadt reiben sich die Augen, weil alles hier so unwirklich ist: dieses strahlende Haus an der Stadtmauer aus dem 15. Jahrhundert, der Main-Donau-Kanal dahinter, das friedliche Altmühltal vor den Stadttoren. Die Lieblichkeit der Provinz betont die Wildheit der Kunst. Oder ist es umgekehrt? Egal, manchmal muss man die Städter einfach zu ihrem Glück zwingen.

Engelwirt Apartments

Reichenauplatz 16,

92334 Berching, Oberpfalz

Tel. 08462/200 33 87,

DZ ab 185 Euro/Nacht.